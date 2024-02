Znalazłam puder idealny. Wygładza widoczne zmarszczki i daje efekt porcelanowej skóry. Ten puder nie tylko utrwala makijaż, ale też upiększa skórę

Co zrobić, by perfumy dłużej pachniały?

Puder do zadań specjalnych to taki kosmetyk, który rewelacyjnie wygładzi skórę i sprawi, że nie będzie ona wyglądała na przesuszoną oraz nadto matową. Puder taki stanowi idealnie połączenie matu i promiennego błysku. Ten ulotny i trudny do osiągnięcia efekt daje puder od polskiej marki PAESE - Puff Cloud. To lekki jak chmurka puder do twarzy w neutralnym kolorze, który współgra z każdą karnacją i przedłuża trwałość podkładu. Bardzo drobno zmielona formuła pudru optycznie wygładza skórę bez nadmiernego jej obciążenia. Rozprasza światło, dając efekt świeżości i miękkiego matu.

i Autor: Materiały prasowe PAESE

W przypadku makijażu wieczorowych lubię sięgać po pudry, które przedłużają trwałość make-upu. Jednym z moich ulubieńców jest puder sypki LONG TIME NO SHINE SETTING POWDER od Lancôme. Lekka, niewyczuwalna na skórze formuła oferuje matowe wykończenie, a także poprawia efekt każdej stylizacji, nie tworząc białej warstwy i dodatkowego krycia. Cera pozostaje matowa i wolna od błyszczenia nawet po intensywnym wysiłku lub w wyjątkowo gorącym formacie. Puder Long Time No Shine Setting Powder dodatkowo wydłuża trwałość podkładu i pomaga utrzymać niezmieniony kolor nawet przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Zawsze mam w swojej kosmetyczce również Born This Way Loose Powder od marki Too Faced. Ten zwiewny puder utrwalający pokrywa skórę rozświetloną mgiełką, nadając jej efekt tak naturalnego wykończenia, że każdy pomyśli, iż taka się urodziłaś. Uniwersalny odcień harmonizuje z każdym typem karnacji

i Autor: Materiały prasowe Too Faced

W przypadku pudrów prasowanych moich nieodłącznym kompanem jest SEPHORA COLLECTION - puder wygładzający i utrwalający. Puder wygładzająco-utrwalający zapewnia perfekcyjny efekt wygładzenia struktury skóry i zmniejszenia widoczności porów. Formuła pochłania również nadmiar sebum i kontroluje błyszczenie się skóry, zapewniając długotrwały efekt matujący. Rezultat: bardziej jednolita cera, błyskawicznie zmatowiona. Jego ultradelikatna, miękka i jedwabista konsystencja zapewnia łatwą aplikację, nie naruszając makijażu.

i Autor: Materiały prasowe Sephora