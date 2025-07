Sklep w butami z 200-letnią tradycją będzie zamykał sklepy? Ponad 1200 pracowników traci pracę! Marka ma sklepy w Warszawie i Poznaniu, a Polki chętnie noszą ich buty

Masowe zwolnienia w popularnej marce obuwniczej. Ogromne problemy finansowe

Światowy gigant obuwniczy brytyjska marka Clarks znalazł się w poważnych tarapatach finansowych. Spółka podjęła decyzję o masowych zwolnieniach.

Brytyjska firma obuwnicza Clarks, która sama buty robi i sprzedaje, zwolniła ponad 1200 ludzi. Powód? Potężne problemy finansowe. W ostatnim roku zarobili o prawie 100 milionów funtów mniej. A w tym roku stuknęło im 200 lat na rynku! Marka jest pod kreską – mają prawie 40 milionów funtów straty przed podatkami. Sprzedaż też im spadła z prawie miliarda funtów w 2023 do 901 milionów w tym badanym czasie. Firma tłumaczy, że na te słabe wyniki mocno wpłynęła księgowe zawirowania – musieli odpisać ponad 32 miliony funtów wartości swoich budynków i sklepów.

W Polsce mają cztery takie sklepy "outletowe" Clarks, gdzie można taniej kupić buty. Dwa są w Warszawie, a po jednym w Poznaniu i Krakowie. W sumie działają w ponad 50 krajach na całym świecie, między innymi w Anglii, Irlandii, Stanach, Europie i Azji. Włodarze marki podjęli decyzję o masowych zwolenianach. Ze sprawozdań firmy wynika, że załoga Clarks zmalała z 7413 do 6161 osób. Co ważne, na ten moment nie ma informacji o zamykanych sklepach.

Clarks chce znów zarabiać

Właściciele Clarks mówią, że ich plan na przyszły rok (2025) to "wrócić do normalnego wzrostu sprzedaży", ale też pilnować kosztów, żeby sklepy znowu zaczęły przynosić zyski. Rok 2024 nazwali "rokiem przejściowym", bo musieli się zmierzyć z różnymi problemami – i tymi w firmie, i tymi na zewnątrz. Spółka zapewnia, że w ostatnim roku ostro powalczyli: zmienili trochę to, jak działają, żeby obniżyć koszty, inaczej zaczęli się reklamować, zmienili ofertę butów i szykują się na lepsze czasy w 2025 roku – chcą znów rosnąć i zarabiać porządnie. Reklama Clarks: Buty z dwustuletnią historią.