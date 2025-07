Wyprzedaż w OCHNIK trwa! Na co zwrócić uwagę podczas zakupów? Stylistka podpowiada

Jak kupować z głową? Marta Pożarlik – stylistka, podpowiada, jak planować zakupy i które modele zasługują na uwagę.

Naturalne materiały – inwestycja na lata

Len, bawełna, wiskoza. Te materiały wyróżnia nie tylko komfort noszenia, lecz także trwałość i uniwersalność. Sprawdzą się zarówno latem, jak i w innych porach roku.

Rada stylistki: Zanim wyruszysz na zakupy, zrób listę brakujących elementów garderoby. Skup się na potrzebach, nie impulsach. Wypisz rzeczy do uzupełnienia oraz te, które warto wymienić na nowe.

Propozycje dla niej

Wśród damskich propozycji, nie mogło zabraknąć damskiej sukienki wykonanej z lnu. Model: SUKDT-0217-21 cena: 249,90 zł wykonany w 100% z wysokiej jakości lnu. Jej lekko rozkloszowany krój subtelnie podkreśla sylwetkę, nadając stylizacji kobiecy i romantyczny charakter.

Przewiewna, muślinowa propozycja SUKDT-0250-11 jest doskonałym wyborem, jeśli kompletujesz swoją stylizację na wyjazd.

Propozycje dla niego

Beżowa lniana koszula męska KOSMT-0321-80 (cena:189,90 zł). Klasyk, który powinien znaleźć się w szafie każdego mężczyzny, zwłaszcza podczas upałów.

WAKACYJNE ZESTAWY NA KOMFORTOWE PODRÓŻE

Przed urlopem warto sprawdzić letnie komplety – będą komfortowym wyborem w podróży. Dzięki neutralnym kolorom możesz stworzyć niezliczoną ilość stylizacji.

Wiskozowa propozycja koszuli KOSDT-0178-12 cena: 179,90 zł z szortami SZODT-0015-12 (cena: 99,90 zł), to wysokiej jakości brązowy zestaw, wykonany z przewiewnej mieszanki lnu i wiskozy.

Zapewnia lekkość, przewiewność i przyjemne uczucie na skórze, co jest szczególnie ważne w upalne dni.

Klasyczny, elegancki i wygodny. Beżowy odcień sprawdzi się również na specjalne okazje. Spódnica idealna dla fanek romantycznych akcentów.

KLASYKA, BASIC

Rada stylistki: gdy myślisz o basicowych elementach szafy, wyobraź sobie magiczny łącznik, który niczym magnes połączy ze sobą wszystkie rzeczy w Twojej garderobie. Często bywa tak, że do spódnicy brakuje nam bluzki, przez co spódnica ląduje na dnie szafowego zapomnienia.

Basicowe ubrania to must-have na każdą okazję. W okresie wyprzedaży wiele z nich dostępnych jest w świetnych cenach.

Czarna satynowa koszulka damska BLUDT-0190-99 (cena: 79,90 zł), sprawdzi się jako element wieczorowej stylizacji lub w codziennych, casualowych zestawieniach.

Biała koszulka polo POLMT-0061-12 (cena: 79,90 zł) – 100% bawełna, idealna do casualowych zestawień. Można ją połączyć z szortami SZOMT-0029-81 (cena: 89,90 zł).

BAGAŻ TO PODSTAWA!

W letnim sezonie warto przyjrzeć się również bagażowi. W ofercie OCHNIK dostępne są walizki w wyprzedażowych cenach – idealne na podróże.

Zestaw walizek WALPP-0022-86(W25) (cena: 554 zł) wykonany został z polipropylenu (PP) – materiału lekkiego i odpornego na zarysowania.

Walizki PP są wyjątkowo wytrzymałe, elastyczne, odporne na wgniecenia. Łatwo przywrócić im pierwotny kształt. Dodatkowo są niewrażliwe na wysokie temperatury oraz wilgoć.

Różne rozmiary pozwalają dopasować model do rodzaju podróży. Duże walizki 28” – idealne na długie wyjazdy. Średnie 24” oraz mniejsze 19” – w sam raz jako bagaż podręczny.

MYŚL SEZONOWO

Rada stylistki: wyprzedaże to nie tylko oszczędność. To również świetna okazja do świadomych zakupów – takich, które odpowiadają Twojemu stylowi i realnym potrzebom. Kluczem do sukcesu jest świadomość: tego, co już masz, czego Ci brakuje i co naprawdę będzie służyło Twojemu stylowi i codzienności.

Letnia wyprzedaż to świetna okazja, na zakup skórzanych rzeczy, które przydadzą się na wiele sezonów. Warto zwrócić uwagę na kurtki, torebkę, a także obuwie, które również znajdziesz na wyprzedaży.

Marynarka KURDS-0521-5618 Torebka TORES-1079D-81 cena: 199,90 zł

W aktualnej ofercie marki OCHNIK znajdziesz wszystko, co potrzebne do odświeżenia garderoby. Klasyki, elementy basic, ubrania na lato i jakość, która zostaje z Tobą na dłużej.

Niech te wyprzedaże będą nie tylko okazją, ale też inwestycją w styl, który kochasz. Wystarczy plan, otwarta głowa i… wygodne buty na zakupy.