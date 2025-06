Najpiekniejsze perfumy na lato zdaniem ekspertki! Te zapachy sprawią, że nie będziesz mogła bez nich żyć

Zalando prezentuje raport 2025 Beauty in Brief analizujący najgorętsze trendy kosmetyczne na lato i kolejne sezony

Perfumy Armani i Valentino na lato: 6 zapachów poleca Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe

Armani Si Passione Red Musk: Zmysłowa i energetyzująca interpretacja klasycznego Si Passione. Dominująca nuta czerwonego piżma nadaje zapachowi charakteru i głębi, a delikatne akcenty kwiatowe i owocowe zapewniają letnią lekkość. Idealny na wieczorne wyjścia i romantyczne spotkania. Szczególnie polecam wielbicielkom letniego deseru truskawki ze śmietaną - w tym zapachu króluje akord truskawek z mlecznym twistem.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Armani

Armani Acqua di Gioia Intense: Uchwycenie esencji morskiej bryzy we flakonie. Intensywna kompozycja łączy świeże, wodne nuty z aromatem kwiatów i drzew, tworząc harmonijną całość. Orzeźwiający i pobudzający, doskonale sprawdzi się w upalne dni. Doskonały wybór dla wszystkich, którzy uwielbiają otaczać się zapachami czystości, przestrzeni i natury. Zapach spontanicznej radości.

i Autor: materiały prasowe Armani

Armani Privé Thé Yulong: Ekskluzywna podróż do serca chińskiej tradycji. Ten wyjątkowy zapach oparty jest na nutach zielonej herbaty, która w połączeniu z delikatnymi kwiatowymi akcentami tworzy kompozycję pełną elegancji i subtelności. Idealny dla miłośników wyrafinowanych i niebanalnych aromatów. Czysty, tajemniczy, ekstremalnie elegancki w dyskretny sposób.

i Autor: materiały prasowe Armani

Valentino Born in Roma Extradose: Eksplozja energii i zmysłowości w sercu Wiecznego Miasta. Intensywne nuty kwiatowe i drzewne połączone z wanilią i piżmem tworzą uzależniający aromat, który doda pewności siebie i podkreśli indywidualny styl. Zapach dla odważnych kobiet, które lubią być w centrum uwagi.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Valentino

Piątym zapachem, który idealnie dopełni letnią kolekcję, mógłby być Armani Privé Rose Alexandrie. Ten wyjątkowy zapach z kolekcji Les Eaux to hołd złożony królowej kwiatów – róży. Rose Alexandrie to jednak nieoczywista interpretacja tego klasycznego składnika. Kompozycja łączy w sobie świeżość cytrusów, delikatność róży damasceńskiej i zmysłowość oud. Ten niebanalny bukiet zapewnia uczucie luksusu i elegancji, a jednocześnie pozostaje lekki i orzeźwiający, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w ciepłe, letnie dni. Rose Alexandrie to zapach dla kobiet, które cenią sobie wyrafinowanie i niebanalne rozwiązania.

i Autor: materiały prasowe Armani

Alternatywnie, jeśli szukamy czegoś bardziej energetyzującego i młodzieżowego, z linii Valentino Born in Roma możemy wybrać Valentino Born in Roma Coral Fantasy. Ten zapach to eksplozja soczystych owocowych nut, które idealnie oddają radosną atmosferę lata. Połączenie kiwi, pomarańczy i różowego pieprzu tworzy kompozycję pełną energii i optymizmu, która z pewnością przypadnie do gustu młodym kobietom.