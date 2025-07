Kwiatowe perfumy na lato . 5 wyjątkowych bukietów

Valentino Donna Born In Roma Coral Fantasy Eau de Parfum

To esencja letniej radości zamknięta we flakonie, otwierająca się musującymi nutami kiwi i pomarańczy, a w sercu rozkwitająca różą i jaśminem, na bazie białego piżma. Jest to zapach promienny, optymistyczny i kwiatowo-owocowy, idealny na letnie dni i wieczory. Kompozycja ta doskonale pasuje do energicznej, radosnej kobiety. Jest spontaniczna, ciekawa świata i czerpie z życia pełnymi garściami – podkreśliła Iza.

i Autor: materiały prasowe Valentino

Giorgio Armani My Way Eau de Parfum

Ten nowoczesny, świetlisty bukiet białych kwiatów łączy bergamotkę i kwiat pomarańczy z sercem tuberozy i jaśminu, osadzonym na bazie wanilii i piżma. Jest elegancki i czysty, idealny zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. To wybór dla kobiety ciekawej świata, eleganckiej i autentycznej, która z gracją i otwartością podąża własną ścieżką – opisuje letni zapach Iza.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Armani

Giorgio Armani Privé Pivoine Suzhou Eau de Toilette

Delikatna oda do piwonii, która otwiera się musującą mandarynką i maliną, a w sercu rozwija się bukietem piwonii, róży majowej i jaśminu, na paczulowo-piżmowej bazie. To zapach świeży, subtelny i wyrafinowany, idealny na letnie przyjęcia. Będzie on doskonałym uzupełnieniem dla eleganckiej, zmysłowej kobiety o subtelnej naturze, ceniącej dyskretne piękno i wyrafinowanie – tak Iza przedstawiła trzeci z kwiatowych zapachów na lato.

i Autor: materiały prasowe Armani

Giorgio Armani Privé Gardénia Antigua Eau de Parfum

Egzotyczna gardenia połączona z morską bryzą, w której nuty neroli i soli morskiej przeplatają się z sercem gardenii, jaśminu i frezji, na bazie białego bursztynu i paczuli. Ten luksusowy, świeży, ale jednocześnie otulający zapach jest idealny na wyjątkowe letnie wieczory. Stworzony dla wyrafinowanej, pewnej siebie kobiety, która uwielbia luksus, elegancję i wspomnienie egzotycznych podróży – rekomenduje Iza.

i Autor: materiały prasowe Armani

Giorgio Armani Si Passione Red Musk Eau de Parfum

To owocowo-kwiatowa i zmysłowa kompozycja. Kwintesencja lata zbudowana wokół soczystej truskawki otoczonej mlecznym akordem. Róża w połączeniu z wanilią i białym piżmem dodaje całości elegancji i charakteru, którego można i należy oczekiwać po kompozycji z linii Si. Zapach ten łączy letnią świeżość z intrygującą głębią, będąc idealnym wyborem na letnie wieczory. Doskonale pasuje do zmysłowej, odważnej kobiety, która nie boi się pokazać swojej pasji, intrygującego charakteru i odrobiny dziewczęcej zadziorności – poleca Iza