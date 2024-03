Tani preparat z apteki, który szybko rozprawi się z wypadającymi włosami. Raz w tygodniu nałóż domową wcierkę na włosy, a będą rosły jak szalone. Sposób na porost włosów dla kobiet i mężczyzn

Taniutki preparat z apteki na porost włosów. Zamiast go pić, wcieraj w skórę głowy

Wypadanie włosów to problem, z którym boryka się wiele kobiet i mężczyzn. Warto wiedzieć, że samo wypadanie włosów nie jest niczym nienormalnym. To całkowicie naturalny proces. Człowiek codziennie gubi martwe włosy. Problem pojawia się, gdy włosy wypadają nadmiernie. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, od niedobrze dobranej pielęgnacji, po zmiany hormonalne, genetykę oraz różne choroby. Jeżeli zmagasz się z nadmiernym wypadaniem włosów to w pierwszej kolejności powinnaś odwiedzić tryhologa. Pomoże on zlokalizować przyczynę wypadania włosów i dobra odpowiednią kurację. Domowe wcierki mogą być świetnym jej świetnym uzupełnieniem.

Jednym z bardziej skutecznych sposobów na wypadanie włosów są krople żołądkowe. Zawierają one w swoim składzie wiele ziół i witamin, takich jak mięta, rumianek oraz dziurawiec. Wszystkie te składniki mają pozytywny wpływ na włosy. Zanim jednak zaaplikujesz krople żołądkowe na włosy, to sprawdź, czy nie mają w składzie alkoholu. Może on podrażniać skórę głowy.

Jak przygotować wcierkę do włosów na bazie kropli żołądkowych?

Wymieszaj kilka kropel żołądkowych z łyżeczką wody. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na skórę głowy i delikatnie wetrzyj w nasadę włosów. Zostaw na około godzinę i dokładnie spłucz produkt z włosów. Umyj włosy szamponem. Wcierkę stosuj raz w tygodniu. Pamiętaj, że własnoręcznie robione kosmetyki muszą być zużywanie na bieżąco. Nie posiadają one konserwantów, które chronią je przed zepsuciem. Nie przechowuj takich produktów.