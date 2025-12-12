Zapachy, które rozświetlają codzienność. Idealne na zimowe wieczory

Fig, Rose i Mimosa to nie tylko kompozycje zapachowe – to nastroje, emocje i chwile, które możesz zabrać ze sobą wszędzie. Już od początku istnienia, Pixi chodziło o coś więcej – nie tylko o tworzenie kosmetyków. Petra Strand, założycielka marki, chciała wprowadzić do codziennego życia każdego z nas krótkie momenty piękna – coś, co pozwala się zatrzymać, odetchnąć i poczuć dobrze we własnej skórze.

Trzy zapachy. Trzy nastroje.

Każdy z zapachów został starannie skomponowany z ekstraktów roślinnych i składników równoważących – zgodnie z filozofią Pixi, która łączy troskę o skórę z troską o ducha. Noszone solo – emanują spokojną pewnością siebie. Łączone – tworzą osobisty zapachowy rytuał, który zmienia się razem z Tobą.

Zapach Pixi Fig otula jak kaszmirowy sweter. Jest ziemisty, kremowy, kojący. Ma w sobie nuty cytrusów, liści figowych oraz irysa. Daje poczucie głębokiego spokoju – idealny na wieczory, refleksję, ciszę.

Pixi Rose to esencja nowoczesnej romantyczności – świeża, kwiatowa, ponadczasowa. W jej sercu rozkwita róża, otulona nutami cytryny, lilii i jaśminu. To kompozycja, która koi zmysły, dodaje lekkości i miękkości każdemu dniu, jak delikatny dotyk światła na skórze.

Pixi Mimosa to słoneczny uśmiech w buteleczce – lekka, iskrząca i pełna życia. W jej sercu odnajdziemy nuty zielonych liści, gruszki, fiołka i bursztynu. To kompozycja, która rozjaśnia poranki, dodaje energii i wprawia w dobry nastrój.

Jak nosić Pixi Perfume?

Solo – jako subtelny akcent nastroju. Warstwowo – tworząc własną kompozycję, która zmienia się razem z Tobą. Na dzień, na wieczór, na chwilę tylko dla siebie.Zapach zawsze zajmował szczególne miejsce w sercu Petry. Jak mówi: „zapach potrafi w jednej chwili zmienić nastrój, ukoić, dodać energii lub przenieść w inne miejsce. Te perfumy to moja próba zamknięcia tych emocji w buteleczce – chwil radości, spokoju i blasku, które można mieć zawsze przy sobie”.

Pixi Perfume to kolejny krok w historii marki – blask, który wykracza poza odbicie w lustrze i staje się doświadczeniem, które można poczuć, wdychać i zapamiętać.Kolekcję Pixi Perfume dostępna jest na www.pixibeauty.co.uk/products/pixiperfume-eau-de-parfum-gift-trio, w cenie ok. 150 zł za trio (3 x 15 ml).