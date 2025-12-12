Niezawodna ulga dla skóry nadwrażliwej

Przy skórze charakteryzującej się nadwrażliwością, nawet rutynowe czynności, takie jak demakijaż, kontakt z tkaniną czy zmiana temperatury mogą prowadzić do uczucia napięcia, pieczenia, swędzenia czy pojawienia się czerwonych plam. Cera o obniżonym progu tolerancji wymaga pielęgnacji wyjątkowo delikatnej, bezpiecznej i wolnej od substancji, które mogłyby nasilać reakcje alergiczne.

Gama Avène Tolérance została stworzona właśnie dla takich potrzeb. To linia opracowana z myślą o osobach ze skórą nadwrażliwą i alergiczną, które potrzebują produktów o najwyższym stopniu tolerancji. Minimalistyczne formuły, brak konserwantów oraz zastosowanie technologii opakowań STERILE COSMETICS® sprawiają, że kosmetyki Tolerance są w pełni dostosowane do pielęgnacji skóry o obniżonym progu tolerancji.

Gama Tolérance dzieli się na dwie linie: Hydra-10 i Control. Tolérance Hydra-10 to łagodna pielęgnacja nawilżająca przeznaczona dla skóry wrażliwej i odwodnionej, potrzebującej prostych i bezpiecznych formuł. Tolérance Control powstał z myślą o skórze reaktywnej, która reaguje nagłymi epizodami pieczenia, szczypania czy zaczerwienienia, działa kojąco i kontroluje nadmierną reaktywność skóry.

TOLÉRANCE HYDRA-10 krem nawilżający

Opracowany specjalnie dla skóry wyjątkowo wrażliwej, która potrzebuje intensywnego, a jednocześnie absolutnie bezpiecznego nawilżenia. Jego biomimetyczna formuła została zbudowana tak, aby naśladować naturalne mechanizmy skóry, dzięki czemu produkt jest przez nią doskonale tolerowany. Krem zawiera zaledwie 10 starannie dobranych składników, jest pozbawiony substancji zapachowych, konserwantów oraz potencjalnych alergenów. Dostępny jest w formie kremu oraz fluidu.

Kluczowym elementem jest kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża skórę przez 481 godzin, oraz woda termalna Avène, znana ze swoich właściwości kojących i łagodzących. Formuła wspiera równowagę mikrobiomu skóry, co jest szczególnie ważne w przypadku cery o obniżonym progu tolerancji.

TOLÉRANCE CONTROL krem łagodząco regenerujący

Idealnie sprawdzi się dla skóry, która reaguje gwałtownie na codzienne bodźce i wymaga natychmiastowego ukojenia. Jego minimalistyczna, wysokotolerancyjna formuła została opracowana dla cer nadmiernie reaktywnych oraz alergicznych.

Krem przynosi ulgę już po 30 sekundach2, dzięki ultra-łagodzącemu składnikowi D-Sensinose™ - nowej opatentowanej postbiotycznej substancji aktywnej, która redukuje pieczenie, swędzenie, mrowienie i zaczerwienienie. Wspiera regenerację bariery hydrolipidowej oraz

przywraca skórze równowagę dzięki zastosowaniu kojącej wody termalnej Avène. Skóra jest intensywnie nawilżona, a jej bariera ochronna odbudowana w ciągu 48 godzin3. Produkt nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów ani potencjalnych alergenów. Jest również dostępny w dwóch formułach – balsamu oraz kremu.

TOLÉRANCE żel balsam oczyszczający

To bardzo delikatny produkt oczyszczający, który łączy konsystencję kojącego balsamu z lekkością żelu, zapewniając skuteczne ale wyjątkowo łagodne mycie. Stworzony bez substancji zapachowych, agresywnych detergentów i składników o potencjale alergizującym, doskonale sprawdza się u osób z cerą nadwrażliwą, reaktywną, alergiczną.

Formuła oczyszcza skórę bez potrzeby pocierania, nie narusza bariery hydrolipidowej i nie powoduje uczucia ściągnięcia. Dzięki wysokiej tolerancji oraz obecności wody termalnej Avène, żel-balsam pozostawia skórę czystą, ukojoną i przygotowaną na dalsze etapy pielęgnacji.

Gama Avène Tolérance to pielęgnacja oferująca najwyższy poziom bezpieczeństwa i tolerancji. Dzięki technologii opakowań STERILE COSMETICS® kosmetyki Tolérance są w pełni chronione przed bakteriami i dostępem powietrza, co pozwala utrzymać ich czystość przez cały okres użytkowania. To rozwiązanie sprawia, że produkty mogą być całkowicie pozbawione konserwantów, pozostając jednocześnie skuteczne i niezwykle delikatne. Avène Tolérance to pewność pielęgnacji, która koi, chroni i respektuje wrażliwość skóry bez kompromisów.