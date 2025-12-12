Prezenty od marki Lush, które zachwycą każdego

Wszystkie prezenty, które Lush posiada w swojej ofercie są ręcznie pakowane, a materiały wykorzystywane do tego celu pochodzą z recyklingu. Wstążki i sznurki zostały wyprodukowane z przetworzonych, plastikowych butelek, papier z recyklingowanej tektury, natomiast wypełnienie jest ze skrobi kukurydzianej. Lush zachęca do wykorzystania poszczególnych elementów ponownie, a gdy nie będą już potrzebne, poddania ich ponownemu recyklingowi.

Drobne upominki

Gdy chcemy podarować coś niewielkiego, ale wyjątkowego, Lush oferuje kilka pięknych zestawów w formie duetów ręcznie robionych kosmetyków. Można wybrać czekoladowy krem z pomarańczowym peelingiem, mydło w parze z balsamem lub żelem pod prysznic, czy dwa świąteczne produkty do aromatycznej, odprężającej kąpieli. Idealne na miły, przemyślany upominek.

Podarunki średniej wielkości

Jeśli natomiast chcemy podarować komuś nieco większy prezent, Lush oferuje zestawy zawierające od trzech do pięciu produktów. Best Wishes, Cosy Christmas i Season’s Greetings to pachnące zestawy zawierające wyłącznie kosmetyki do pielęgnacji ciała dla tych, którzy nie posiadają wanny. Starry Night to wyjątkowa propozycja dla miłośników lawendy, 4 produkty zapewnią świąteczny relaks, natomiast Yum! to piękny prezent, o czekoladowo-karmelowych nutach.

Duże prezenty

Jeśli potrzebujemy dużego zestawu, pełnego kolorowych i pachnących kosmetyków, doskonale sprawdzą się prezenty posiadające od sześciu produktów. Jeden z nich, Snow Fairy Star posiada selekcję różowych produktów, o kultowym dla Lush zapachu gumy balonowej. Deck the Halls, Quality Treats i 12 Days of Christmas to zestawy z mieszanką kosmetyków do pielęgnacji ciała i kąpieli. Natomiast WOW! to prezent zawierający aż 31 produktów, który będzie doskonałym wyborem dla wszystkich miłośników kosmetyków Lush lub prawdziwych entuzjastów kąpieli.

