Perfumy, które pachną niczym Święta! Wypełnij dom zapachami podczas nadchodzących Świąt

Wyjątkowy zapach Orange Bitters zawsze sprawdza się podczas przyjęć. Proponujemy zatem połączenie dyfuzora i świec w dwóch rozmiarach, które wspólnie będą uwalniać soczyste aromaty słodkiej i gorzkiej pomarańczy oraz bogatej nuty drzewa sandałowego. Kolejny ulubiony świąteczny zapach – Pine & Eucalyptus – dzięki rześkiej nucie sosny i orzeźwiającego eukaliptusa sprawia, że każdy ranek pachnie, jak poranek w dniu Bożego Narodzenia. Jest on dostępny w formie dyfuzora i świecy klasycznej.

Podczas tego okresu roku najważniejsze jest poczucie komfortu, dlatego oferowany przez brytyjską lifestyle’ową markę zapachową zestaw zawierający świecę Bitter Orange & Chocolate w ceramicznej oprawie oraz świecę klasyczną Ginger Biscuit stworzy w każdym wnętrzu wspaniałą, przytulną atmosferę. Pierwsza z nich przywodzi na myśl kuchenne aromaty, ciepłe i wzbogacone przepysznym zapachem gorzkiej czekolady oraz skórki pomarańczowej. Natomiast druga to aromat świeżo upieczonych ciasteczek z imbirem, gałką muszkatołową i nutami cynamonu, który nikogo nie pozostawi obojętnym.

Chcąc zrobić prezent sobie lub gospodarzom świątecznego przyjęcia, warto wybrać zestaw dwóch dekorowanych świec (Decorated Candle Duo): bogaty i przydymiony zapach Roasted Chestnut, czyli prażone w przyjemnie trzaskających płomieniach ognia kasztany, oraz smakowity i rozgrzewający aromat Frosted Cherry & Clove, z nutami słodkiej wiśni, korzennych goździków, poprawiającego nastrój cynamonu i zmysłowej ambry. Obydwie świece mają eleganckie, utrzymane w złocistej kolorystyce pokrywki.

Nowość w roku 2025, czyli Pillar Candle Collection to zestaw trzech świec z geometrycznym nadrukiem o smakowitym i zmysłowym zapachu Ginger Biscuit. Elementem stanowiącym idealną ozdobę nakrycia stołu będzie świąteczny cracker. Jest on dostępny w dwóch opcjach kolorystycznych, a w każdej z nich umieszczono trzy miniaturki zapachów, które na z pewnością sprawią zachwyć i będą wspaniałą niespodzianką.

Premiera zapachu Sandalwood & Spiced Apricot

Jo Malone London przedstawia nowy, radosny zapach świąteczny. Otulający i uosabiający atmosferę wieczoru. Ciepłe drzewo sandałowe i bogactwo wanilii wyczarowują nastrój zabawy. Świeżość kardamonu wiruje, przeplatając się z aksamitną gładkością moreli.

Głowa: akord moreli

Serce: drzewo sandałowe

Baza: wanilia

„Nuty głowy przywodzą na myśl łyk ciepłego, korzennego świątecznego drinka. Jednakże duszą kompozycji jest delikatne drzewo sandałowe, czyli nuta bazy, która długo utrzymuje się na skórze” - Céline Roux, Global Head Of Fragrance

Drzewna i gładka, ta nowa kompozycja uosabia radosny, świąteczny nastrój zapewniany przez produkty naszej na wskroś brytyjskiej zapachowej marki lifestyle’owej. Zapachu tego nie możezabraknąć podczas wypełnionych przyjęciami i zabawą Świąt, bez względu na to, czy podarujemy go ukochanej osobie czy po prostu sobie.