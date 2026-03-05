Jestem kobietą, mogę wszystko – czyli opowieść Sinsay o sile kobiecości

To, co jest w nas wyjątkowe, może nas także łączyć – właśnie o tym opowiadają nasze bohaterki: Grażyna Szapołowska wraz z wnuczką, Karoliną Matej, Kamila Szczawińska, Aga Pawlak i Hania Kordaszewska. Każda z nich pokazuje swoją kobiecość w inny, niepowtarzalny sposób, a jednak wszystkie łączy jedność i duma z tego, że są kobietami.

„Sinsay w tej kampanii wizerunkowej chciał przede wszystkim docenić kobiety za ich sprawczość, ale też zainspirować je, by same zaczęły dostrzegać swoją siłę. To zaproszenie do tego, by spojrzeć na siebie z większą czułością i uznaniem.” – opowiada Marta Fijał, Brand Managerka marki.

W ramach kampanii powstały wyjątkowa sesja zdjęciowa, seria krótkich wywiadów, a także odcinek podcastu, które zostały opublikowane online na kanałach marki, angażując jej społeczność. Projekt został zaplanowany jako spójna, wielokanałowa opowieść, której celem jest budowanie silnej relacji z odbiorczyniami poprzez autentyczny przekaz i emocjonalny storytelling.

„W wywiadach bohaterki dzieliły się swoimi przemyśleniami na temat kobiecości, siły i codziennego życia. Hania mówiła o potrzebie rozwoju i pracy nad sobą, podkreślając, że wybiera aktywne działanie, by codziennie stawać się lepszą wersją samej siebie. Kamila zwracała uwagę na przywilej bycia kobietą i możliwość samodzielnego wyboru – by nie musieć spełniać oczekiwań innych osób, a skoncentrować się na jakościowych relacjach i rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. Aga podkreślała siłę autentyczności, zaznaczając, że pokazywanie siebie bez filtra daje moc innym kobietom, które powinny się wzajemnie wspierać i dodawać sobie skrzydeł. Grażyna i Karolina mówiły z kolei o tym, że kobieta może wszystko – i że prawdziwa siła polega także na wolności wyboru i szczerości wobec siebie.” – dowiedzieliśmy się od Jaśminy Sołtysiak, Managerki ds. Social Mediów i Produkcji Kontentu.

By jeszcze bliżej dotrzeć do kobiet w tym wyjątkowym dniu, jako element tegorocznej kampanii Sinsay zaplanowano także akcję outdoorową. Na gdańskim Przymorzu przedstawiciele marki będą umilać poranek napotkanym kobietom, częstując je kubkiem gorącej kawy. Do akcji dołączy Laura Mancewicz, która podczas spotkań będzie rozmawiać z kobietami, zadając pytania o ich siłę, kobiecość i codzienne wyzwania, aby podkreślić różnorodność doświadczeń i perspektyw. To symboliczny gest, który przypomina, że ich codzienna odwaga i wielka odpowiedzialność kobiet zasługują na zauważenie i docenienie – i to nie tylko od święta.

Jestem kobietą, mogę wszystko to nie tylko hasło kampanii, ale manifest współczesnej kobiecości – świadomej swojej siły, otwartej na zmiany i dumnej ze swojej wyjątkowości. W tegoroczny Dzień Kobiet Sinsay oddaje głos kobietom, celebrując ich wewnętrzną moc i przypominając, że każda z nich może definiować siebie na własnych zasadach.

i Autor: Sinsay/ Materiały prasowe

