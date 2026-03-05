Czym jest retinaldehyd (znany również jako retinal)? Retinoid nowej generacji w pielęgnacji z witaminą A

W Paula’s Choice podąża się za dowodami naukowymi, nie za trendami. Dlatego formuły marki z witaminą A rozwijają się równolegle z postępem badań. Retinaldehyd (znany również jako retinal) to kolejny krok w tej ewolucji.

“To niezwykle inspirujące obserwować, jak rozwija się nauka stojąca za witaminą A. Retinaldehyd (retinal) pokazuje, jak ten postęp przekłada się na nowoczesną, skuteczną pielęgnację.” - Heather Wish, Senior Skincare Education Manager

Czym są retinoidy?

Retinoidy to jedna z najlepiej przebadanych grup składników kosmetycznych, o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania. Są pochodnymi witaminy A, składnika niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania skóry.

Termin „retinoid” obejmuje wszystkie formy witaminy A, w tym retinol, retinaldehyd (retinal), palmitynian retinylu, propionian retinylu oraz kwas retinowy.

To tzw. składniki komunikujące się z komórkami. Po przekształceniu w kwas retinowy w obrębie skóry wspierają naturalną odnowę komórkową, pomagają poprawić wygląd jędrności oraz redukować widoczne oznaki starzenia i niedoskonałości.

Retinoidy działają również jako przeciwutleniacze, wspierając ochronę skóry przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenia.

Kiedy warto włączyć retinoidy do pielęgnacji?

W pielęgnacji przeciwstarzeniowej zaleca się rozpoczęcie stosowania retinoidów już po 20. roku życia. To moment, w którym naturalne procesy odnowy komórkowej zaczynają stopniowo zwalniać, podobnie jak produkcja składników odpowiedzialnych za jędrność skóry.

Wyjątek stanowi młoda skóra skłonna do trądziku. W takich przypadkach retinoidy mogą wspierać redukcję niedoskonałości, najlepiej stosować je pod kontrolą dermatologa lub specjalisty.

Czym jest retinaldehyd (retinal)?

Aby skóra mogła zareagować na działanie retinoidu, musi on zostać przekształcony w kwas retinowy. Retinaldehyd jest jego bezpośrednim prekursorem i jedną z najbardziej efektywnych form witaminy A.

Retinaldehyd jest jego bezpośrednim prekursorem. Oznacza to, że wymaga tylko jednego etapu konwersji w skórze. Dla porównania, retinol potrzebuje dwóch etapów. W praktyce oznacza to, że retinaldehyd działa szybciej i wykazuje większą skuteczność przy tej samej koncentracji, ponieważ znajduje się bliżej aktywnej formy, kwasu retinowego.

Badania pokazują, że odpowiednio opracowana formuła z 0,1% retinaldehydu może przynosić wyraźne efekty przy dobrej tolerancji skóry. To dowód, że skuteczność nie musi oznaczać podrażnień.

Dla kogo jest retinaldehyd? (retinal)

Retinaldehyd sprawdzi się u osób, które chcą:

poprawić wygląd drobnych linii i zmarszczek

wygładzić nierówną teksturę skóry i wyrównać koloryt

redukować niedoskonałości i zatkane pory, jednocześnie wspierając pielęgnację przeciwstarzeniową

To dobre rozwiązanie dla osób, które oczekują bardziej zaawansowanych efektów i czują, że retinol przestał w pełni odpowiadać ich potrzebom, a jednocześnie zależy im na komforcie skóry.

Co wyróżnia nasze podejście: stabilna, podwójna technologia retinoidowa

Pro Retinaldehyde Dual-Retinoid Treatment to pierwsza tego typu formuła w ofercie Paula’s Choice. Została opracowana tak, aby w pełni wykorzystać potencjał witaminy A, bez nadmiernego obciążania skóry.

Zaawansowany system dostarczania oparty na technologii hydroxysomów stabilizuje retinaldehyd i stopniowo uwalnia go w obrębie skóry. Dzięki temu działa skutecznie, zachowując wysoki poziom tolerancji.

Hydroxysomy bazują na wapniu, który odgrywa istotną rolę w prawidłowym dojrzewaniu komórek skóry. Jego poziom naturalnie spada wraz z wiekiem. W połączeniu z witaminą A wspiera jej funkcjonowanie. Efektem jest formuła retinalowa zaprojektowana z myślą o wysokiej skuteczności i lepszej tolerancji.

Formułę dodatkowo wyróżnia połączenie dwóch retinoidów. Oprócz retinaldehydu zawiera oleyl adapalenate (Adapinoid®) rozpuszczalny w oleju retinoid, który wiąże się bezpośrednio z receptorami kwasu retinowego w skórze. Wspiera wygładzenie tekstury skóry, poprawę kolorytu oraz redukcję niedoskonałości przy ograniczonym ryzyku podrażnień.

Połączenie dwóch komplementarnych retinoidów w jednej formule pozwala uzyskać skuteczne, a jednocześnie zrównoważone działanie witaminy A.

i Autor: Paula’s Choice/ Materiały prasowe