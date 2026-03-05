W marcu otul skórę nie tylko wełnianym swetrem. Krem bliższy skórze niż kaszmir

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-05 9:46

Pielęgnacja ciała jest równie ważna, co twarzy. Zasada ta nie zmienia się wraz z porami roku. W marcu na przełomie sezonów otulamy skórę nie tylko wełnianym swetrem, ale również regenerującym kremem do ciała Mixa Urea Cica Repair+. Jest on bliższy skórze niż najlepszy kaszmir i potrafi zadbać kompleksowo o jej potrzeby podczas tej trudnej pory roku. Wspomaga barierę ochronną skóry, wygładza i regeneruje dając poczucie komfortu, które dobre tkaniny mogą spotęgować, ale nie zastąpić.

To najmodniejszy makijaż ust w 2026 roku. Delikatny i subtelny, sprawdzi się na każdą okazję

i

Autor: lookstudio/Freepik / Freepik.com

Multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+

Pielęgnacja ciała jest dużo łatwiejsza niż twarzy. W jej przypadku nie mamy bowiem wieloetapowej rutyny. Tym bardziej warto znaleźć czas i na stałe wpisać ją do codziennego harmonogramu pielęgnacyjnego. Skóra odwdzięczy się za to. Sięgając po multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+ można już od 1. użycia widocznie zredukować szorstkość i łuszczenie się skóry*, a także skutecznie ją zregenerować i ochronić na przyszłość. Za efekt odpowiada 10% formuła, którą tworzą:

  •  Mocznik – znany ze swoich właściwości nawilżających, wygładzających i regenerujących.
  •  Aminokwas – znany ze swojego działania wspomagającego barierę ochronną skóry.

Dzięki formule wzbogaconej we wspomniane skuteczne składniki aktywne kosmetyk jest w stanie pielęgnować skórę w kilku obszarach. Kluczowa jest tu rola mocznika, który nie tylko potrafi przenikać przez warstwę rogową naskórka, ale do tego jeszcze pomaga innym składnikom lepiej przenikać przez skórę, co sprawia, że ich skuteczność jest większa, a osiągane rezultaty znacznie lepsze. Razem z aminokwasami tworzą skuteczny duet nie tylko na zimę czy przedwiośnie, ale każdą porę roku, kiedy skóra potrzebuje regeneracji, wsparcia bariery hydrolipidowej czy nawilżenia.

Mixa

i

Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Mixa

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki