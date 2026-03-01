Dodaj sobie rumieńców! Wiosenny przegląd najbardziej różowych kosmetyków w kosmetyczce

Płynne róże to prawdziwy hit ostatnich sezonów, a wiosną ich popularność tylko rośnie. Ich wyjątkowość polega na formule, która doskonale stapia się ze skórą, tworząc efekt drugiej skóry. Zamiast osadzać się na powierzchni, płynny róż wtapia się w cerę, nadając jej zdrowy, promienny wygląd, bez widocznych granic. Dostępne są w szerokiej gamie odcieni – od delikatnych brzoskwiń, przez świeże róże, aż po intensywne fuksje – co pozwala na dopasowanie idealnego koloru do każdego typu karnacji i preferowanego efektu.

Jak stosować płynne róże dla efektu „zdrowego rumieńca”?

Aplikacja płynnych róży jest niezwykle prosta i intuicyjna, choć wymaga odrobiny wprawy, aby uzyskać idealny, naturalny efekt. Niewielką ilość produktu (często wystarczy dosłownie jedna kropelka!) nanieś na wierzch dłoni lub bezpośrednio na skórę w okolicy kości policzkowych. Następnie delikatnie wklep produkt palcem, gąbeczką do makijażu lub pędzlem o zbitym włosiu, rozprowadzając go ku skroniom. Kluczem jest stopniowanie intensywności – zawsze lepiej zacząć od minimalnej ilości i w razie potrzeby dołożyć, niż przesadzić. Płynne róże świetnie sprawdzą się również jako cień do powiek lub odrobina koloru na ustach, tworząc spójny i świeży look.

Benefit Cosmetics Play Daze

Play Daze to natychmiastowy efekt koloru na Twoich policzkach. Płynna formuła, na skórze zamienia się w lekką jak piórko i daje satynowe, miękkie wykończenie, którego zupełnie nie czuć na skórze. To długotrwały róż, który rozciera sie bez najmniejszego wysiłku, dając równy, oszałamiający kolor.

i Autor: Benefit/ Materiały prasowe

ARMANI BEAUTY LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE

Stworzony z wykorzystaniem pereł, LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE tworzy perłowe wykończenie, które wydaje się poruszać wraz ze światłem, przywołując na myśl tkaniny z jedwabnej organzy. Dzięki wysokiemu połyskowi formuła LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE współgra ze światłem, pięknie rozświetlając skórę. Dzięki stapiającej się ze skórą, zmysłowej konsystencji, zapewnia wyjątkowo łatwy do rozcierania i budowania kolor, a to wszystko w połączeniu z 12-godzinną trwałością. LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE można nakładać warstwami i mieszać, tworząc efekty, od lekkiego woalu perłowego koloru po bardziej żywy, wyrazisty. Unikalna konsystencja tintu do policzków, zainspirowana formułami kolorów do ust Giorgio Armani, rozciąga się w ultracienką warstwę na skórze, nie naruszając wcześniej nałożonego makijażu.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Armani

Pixi – On-the-Glow Blush – trzy nowe odcienie kultowego balsamu do policzków, ust i powiek

Pixi Beauty rozszerza linię On-the-Glow Blush o trzy świeże, twarzowe odcienie: Mauve – nowoczesny, miękki kolor o eleganckim wykończeniu, Cassis – soczysty, energetyzujący odcień dodający cerze życia oraz Chantilly – delikatny, świetlisty ton, który subtelnie rozjaśnia i unosi rysy. Każdy z nich zachowuje kultową balsamową konsystencję i naturalne wykończenie, które pokochały fanki Pixi, a jednym ruchem ożywia twarz subtelnym, świeżym kolorem – na policzkach, ustach i powiekach.On-the-Glow Blush wtapia się w skórę pod wpływem ciepła opuszków palców, dzięki czemu kolor stapia się ze skórą i daje efekt świeżości, a nie makijażu. Formuła jest lekka, budująca i wyjątkowo prosta w użyciu – od subtelnej mgiełki po bardziej wyrazisty akcent.

W duchu filozofii Pixi makijaż ma nie tylko upiększać, ale też pielęgnować. Dlatego On-the-Glow Blush zawiera składniki kojące i nawilżające, takie jak ginseng, aloes i ekstrakty owocowe, które zapewniają skórze miękkość i ukojenie na wiele godzin.

i Autor: PIXI/ Materiały prasowe

L'Oréal Paris Lumi Le Liquid Blush

Odkryj sekret świeżo wyglądającej, rozświetlonej cery z Lumi Le Liquid Blush od L'Oréal Paris. Innowacyjna formuła łączy intensywność koloru z lekkością aplikacji, oferując naturalne, promienne wykończenie, które idealnie stapia się ze skórą. Niezwykle lekka, niemal niewyczuwalna konsystencja pozwala z łatwością budować nasycenie – od delikatnego efektu po wyrazisty rumieniec. Odpowiedni dla każdego typu cery.