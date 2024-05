Musisz mieć oko, żeby rozpoznać tę słynną posłankę na starym zdjęciu! Szok, jak się zmieniła

Hołownia ujawnił wstydliwy fakt o sobie! Dusił to w środku przez lata

Jako malutka, półtoraroczna dziewczynka, wyglądała jak aniołek z jasnymi włoskami. Falowane blond włosy zachowała jeszcze w szkole podstawowej, kiedy upinała je w tzw. „koński ogon”. Wszystko, jak przyznaje, zmieniło się zaraz po maturze, kiedy mogła nareszcie zafarbować włosy na upragniony kolor. – Muszę powiedzieć, że byłam kiedyś naturalną blondynką. I dopiero po maturze postanowiłam zmienić kolor włosów, bo zawsze chciałam mieć czarne – przyznaje nam znana polityk Lewicy, Joanna Senyszyn.

Dzisiaj jest wyjątkową ikoną stylu! I chociaż nie dostała mandatu w październikowych wyborach, a więc nie odwiedza już Sejmu – to wciąż cały czas dba o swój nienaganny wygląd. Polityk znana jest ze swoich perfekcyjnie dobranych stylizacji, jak również świetnego makijażu i nienagannej fryzury, o którą teraz regularnie dba jej fryzjerka. Ale jak zaznacza Joanna Senyszyn, nie zawsze tak było. – Wiele lat sama sobie farbowałam włosy. To wcale nie jest takie trudne – mówi.

W czasie studiów polityk miała dłuższe – falowane, czarne włosy, które później zdecydowała się skrócić, i tak pozostało do dzisiaj. Również w kwestii koloru profesor Joanna Senyszyn stawia na sprawdzony odcień już od lat. – Od szkoły średniej przez te wszystkie lata farbowałam włosy na czarno. Przez krótki czas, w 2004 roku, starałam się farbować na czerwono, ale to tak nie do końca mi wyszło, bo z czarnych włosów nie jest łatwo zrobić inny kolor… – wyznaje z uśmiechem Joanna Senyszyn w rozmowie z „SE”.