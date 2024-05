Zemsta po latach na policjancie! Bandyta rzucił się na 49-latka na ulicy

Bandyta rozpoznał na ulicy emerytowanego policjanta, który kiedyś go złapał. Brutalne pobicie zakończone zarzutem usiłowania zabójstwa

Policjant na emeryturze zaatakowany na ulicy przez bandytę, który chciał się zemścić! Do zdarzenia doszło w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzeleckiej. Szedł tamtędy 49-letni mężczyzna, emerytowany funkcjonariusz. Został zauważony przez przestępcę, który zapamiętał go z czasów czynnej służby. Widocznie został przez tego policjanta niegdyś zatrzymany czy rozpoznany. 36-letni kryminalista rzucił się na dawnego mundurowego i brutalnie go pobił. 49-latek trafił do szpitala, a agresywny mężczyzna został szybko zatrzymany.

"Rozpoznał byłego policjanta i zaatakował go w odwecie za czynności, które policjant podejmował wobec niego, będąc jeszcze w czynnej służbie"

"Stróże prawa od razu ruszyli w poszukiwania sprawcy, którego po godzinie 16.00 zatrzymali na terenie Brynka. Był to 36-letni tarnogórzanin, który, jak wstępnie ustalili, rozpoznał byłego policjanta i zaatakował go w odwecie za czynności, które policjant podejmował wobec niego, będąc jeszcze w czynnej służbie" - piszą policjanci ze Śląska na swojej stronie internetowej. 36-latek trafił na noc do policyjnej celi, a dziś, w sobotę 25 maja usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec 36-latka tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

