Zamach na Putina udaremniony? "Generałowie szykowali pucz"

General SVR: Aresztowania generałów w Rosji to efekt udaremnionego puczu. Wojskowi chcieli obalić Putina?

Korupcja - pod takim zarzutem w Rosji aresztowani są w ostatnich dniach kolejni dowódcy wojskowi i urzędnicy ministerstwa obrony. Wśród nich znaleźli się m.in. zastępca szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii generał Wadim Szamarin czy generał Iwan Popow. Temu pierwszemu grozi 15 lat więzienia za przyjęcie korzyści majątkowej o szczególnie dużej wartości. Po prostu afery korupcyjne, a może sprawa ma drugie dno? O drugim dnie pisze tajemniczy kanał w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. Według nich wcale nie chodzi o łapówki, a o udaremniony pucz mający na celu obalenie władz na Kremlu, w dodatku mający mieć większą skalę niż niegdysiejszy nieudany pucz Grupy Wagnera i Jewgienija Prigożyna.

"Podobno opracowano plany „marszu na Moskwę” na wzór buntu Grupy Wagnera pod przewodnictwem Jewgienija Prigożyna. (...) Zgodnie z planem spiskowców z kilku obwodów w kierunku Moskwy ma ruszyć kilka kolumn personelu wojskowego ze sprzętem, a realizację tych planów zaplanowano na początek czerwca. Po omówieniu szczegółów i możliwych możliwości udaremnienia planów spiskowych Patruszew stwierdził, że skoro wszyscy spiskowcy zostali już zidentyfikowani, plany należy udaremnić w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o wszczęciu buntu. Wtedy też należy ująć wszystkich spiskowców" - czytaliśmy parę dni temu na stronie General SVR.

Potem autorzy profilu ogłosili, że przewidzieli aresztowania wśród wojskowych. "Nasze informacje się potwierdziły. Ponownie. Nikołaj Patruszew wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Wadima Szamarina, zastępcy szefa Sztabu Generalnego i szefa Głównego Zarządu Łączności Sił Zbrojnych Rosji. W kolejce do zatrzymania czeka kolejnych generałów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji. Informacje na temat spisku nie zostaną upublicznione przez rosyjskie władze. Wszystkie zatrzymania będą miały związek ze sprawami dotyczącymi korupcji i defraudacji". Oczywiście źródło to jest co prawda intrygujące, ale nie ma potwierdzonej wiarygodności.

⚡️⚡️⚡️Russian General Arrested. More Detentions Will FollowDear subscribers and guests of the channel! Our information got confirmed. Again. Nikolai Patrushev has given the "go-ahead" for the detention and arrest of Vadim Shamarin, deputy head of the General Staff and head of… https://t.co/x7NPuYY0Ns pic.twitter.com/zhD9DXm5kg— generalsvr_en (@generalsvr_en) May 23, 2024

New Coup in the Making? Russian Generals Under ScrutinyDear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian presidential aide Nikolai Patrushev held an online meeting with representatives of the leadership of the security bloc. During the meeting, Patrushev was… https://t.co/x7NPuYY0Ns pic.twitter.com/8HBpXGmuRn— generalsvr_en (@generalsvr_en) May 23, 2024

