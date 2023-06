Nowe przemówienie Putina! Mówi o buncie w Rosji i Zachodzie

Władimir Putin przerwał milczenie, Wygłosił przemówienie na temat buntu w Rosji. Dziękował wszystkim dookoła, w tym wagnerowcom!

Władimir Putin niebawem wygłosi ważne przemówienie - takie zapowiedzi ze strony Kremla sprawiły, że w poniedziałek, 26 czerwca wieczorem niejeden człowiek i w Rosji, i w reszcie świata nadstawił uszu. Co powiedział rosyjski dyktator? Jak można było się spodziewać, odniósł się do buntu w Rosji. Ale to, co konkretnie mówił, może zdumiewać. Nie przestawał... dziękować. "Zwracam się dziś znowu do was, obywatele Rosji. Chcę wam podziękować za wytrwałość, patriotyzm i solidarność. Ona pokazuje, że każdy rodzaj szantażu musi zakończyć się niepowodzeniem. Mieliśmy do czynienia z obezwładniającym zjednoczeniem się społeczeństwa, pojawiło się silne wsparcie porządku konstytucyjnego ze strony wszystkich partii politycznych. Decyzje zostały podjęte tak szybko, jak było to konieczne" - zachwycał się Putin. Potem stał się bardziej surowy.

Putin najpierw obiecywał wagnerowcom brak kary w zamian za odwrót, teraz zapowiada "pociągnięcie do odpowiedzialności". Kogo miał na myśli?

"Organizatorzy tej rebelii muszą zrozumieć, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. To działalność kryminalna, która osłabia kraj, któremu zagraża niebezpieczeństwo z zewnątrz. Neonaziści w Kijowie i Zachód chcieli, by rosyjscy żołnierze zabijali siebie nawzajem i by Rosja poniosła porażkę, by nasze społeczeństwo zostało podzielone. Próbowali zemścić się za porażki na froncie, ale zrobili błąd" - stwierdził Putin. Jeśli mówiąc o odpowiedzialności miał na myśli Jewgienija Prigożyna, to najwyraźniej nie może on jednak liczyć na gwarancję nietykalności na białoruskim wygnaniu. A może Putin uważa, że wbrew zapewnieniom Joe Bidena i innych zachodnich przywódców Zachód miał jednak coś wspólnego z puczem? W każdym razie nie powiedział niczego takiego wprost.

Putin: "Chcę podziękować tym żołnierzom, którzy podjęli właściwą decyzję, zatrzymali się, cofnęli i uniknęli rozlewu krwi"

Rosyjski prezydent stwierdził tylko ogólnikowo, że za bunt w Rosji odpowiedzą jego organizatorzy, ale żołnierze nie mają się czego obawiać. W tym momencie zaczął dziękować buntownikom... "Zdecydowana większość wagnerowców to patrioci. Pokazali odwagę w obronie Donbasu. Biorąc odwrót, uniknęli rozlewu krwi. Chcę podziekować tym żołnierzom, którzy podjęli właściwą decyzję, zatrzymali się, cofnęli i uniknęli tego. Musze też podziękować prezydentowi Łukaszence za jego rolę za pokojowe rozwiązanie tej sytuacji. To ocaliło kraj jako całość. Dziękuję" - zakończył Putin.

