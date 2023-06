Szykuje sie nowy bunt w Rosji?! Sławny geniusz zobaczył znaki

Będzie kolejny bunt przeciw Putinowi? Garri Kasparow nie ma wątpliwości, że walka wewnętrzna w Rosji dopiero się zaczyna

Bunt w Rosji był dla wielu kompletnym zaskoczeniem. Nagle okazało się, że ktoś może nie tylko przeciwstawić się zbrojnie Putinowi i zająć siedzibę wojsk w Rostowie nad Donem, ale także ruszyć na Moskwę i zatrzymać się 200 kilometrów od niej tylko dzięki panicznym negocjacjom z Putinem i Łukaszenką. Czy to koniec buntów w Rosji? Wszystko zostało stłumione i będzie tak, jak dawniej? Nic bardziej mylnego - uważa sławny geniusz szachowy i rosyjski opozycjonista Garri Kasparow. Według niego to, co wydarzyło się w miniony weekend, to początek końca rosyjskiego dyktatora, a drugi bunt w Rosji jest tylko kwestią czasu, bo Grupa Wagnera nadal ma możliwość zdobycia Moskwy, zaś wizerunek Putina został znacznie osłabiony po tym, jak w sobotę uciekł z Moskwy, zamiast trwać na stanowisku. Zdaniem Kasparowa kolejna konfrontacja między Putinem a Jewgienijem Prigożynem jest nieunikniona, a społeczeństwo zaczyna mieć dość: “Z jednej strony mamy mafijne władze, a z drugiej skrajnie biednych obywateli. Nierówności społeczne osiągnęły poziom wyższy niż w Afryce” - powiedział Kasparow.

Bunt przeciw Putinowi w Rosji. Kto go zorganizował? Jak skończył się marsz na Moskwę?

Jewgienij Prigożyn parę miesięcy temu niespodziewanie zaczął atakować rosyjskie ministerstwo obrony, a pośrednio także swojego niedawnego przyjaciela Putina. Ostre komentarze na temat nieudolności rosyjskiego ministerstwa obrony skończyły się, jak pokazały ostatnie dni, buntem w Rosji. 23 czerwca szef Grupy Wagnera ogłosił pucz przeciwko Putinowi i marsz swoich wojsk na Moskwę. Zajął też siedzibę dowództwa wojskowego Rosji w Rostowie nad Donem. Praktycznie przez nikogo nie niepokojeni, wojacy Prigożyna w liczbie kilku tysięcy zbliżyli się na odległość około 200 kilometrów od Moskwy, gdy nagle ogłoszono odwrót. Prigożyn stwierdził, że "by uniknąć rozlewu krwi" i "zgodnie z planem" (!) nakazał powrót żołnierzy do obozów. Doszło do tego po negocjacjach, jakie szef Grupy Wagnera prowadził z Putinem za pośrednictwem Alaksandra Łukaszenki. W ramach "ugody" z Putinem Prigożyn wycofał swoich ludzi, w zamian otrzymał obietnicę amnestii dla buntowników i umorzenia śledztwa prokuratorskiego we własnej sprawie. Musiał też wyjechać na wygnanie na Białoruś, gdzie przebywa od niedzielnego (25 czerwca) poranka.

Must read interview with Garry Kasparov. "Prigozhin has demonstrated that the whole system is rotten. It is a vacuum of power. You just need one push to demonstrate that."@Kasparov63https://t.co/x26xsRxnYH— Andre Delicata (@AndreDelicata1) June 25, 2023

