Bunt w Rosji. Co wiadomo teraz? Szykowali zamach na Putina

Bunt w Rosji. Pucz przeciwko Putinowi zakończony? Podsumowujemy najważniejsze informacje związane z wydarzeniami w Rosji

Wydawało się, że szansa na bunt w Rosji jest praktycznie żadna. Ale doszło do krótkiego, choć upokarzającego dla Putina puczu. Jewgienij Prigożyn, od miesięcy ostro krytykujący nieudolność rosyjskiego dowództwa w wojnie na Ukrainie, ogłosił w piątek, że „Putin dokonał złego wyboru” i Rosja „będzie mieć wkrótce nowego prezydenta”. Wagnerowcy zajęli siedzibę dowództwa wojskowego Rosji w Rostowie nad Donem. Praktycznie przez nikogo nie niepokojeni, w liczbie kilku tysięcy zbliżyli się na odległość około 200 kilometrów od Moskwy, gdy nagle ogłoszono odwrót. Prigożyn stwierdził, że "by uniknąć rozlewu krwi" i "zgodnie z planem" nakazał powrót żołnierzy do obozów. Doszło do tego po negocjacjach, jakie prowadził z Władimirem Putinem za pośrednictwem Alaksandra Łukaszenki. Wycofał ludzi i zgodził się wyjechać na Białoruś, w zamian dostał obietnicę nietykalności.

Bunt w Rosji osłabił Putina. Czy mógł wzmocnić Prigożyna?

Komentatorzy są zgodni, że to osłabienie władzy Putina. A czy to koniec „Kucharza”? Putin na pewno mu nie wybaczy mimo zapewnień o braku kary za pucz, ale niewykluczone, że musiał mu ustąpić i zastąpić ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa ludźmi Prigożyna. Putin oficjalnie nie wyjechał z Kremla, ale według doniesień mediów (np. Ukraińska Prawda, Daily Mail) powołujących się na dane lotnicze, został wywieziony na Wałdaj, gdzie ma leśną rezydencję i bunkier. Według oligarchy Leonida Niewzlina cytowanego przez „Mirror” Putinowi towarzyszą przyjaciele i bliscy współpracownicy.

Czym jest Grupa Wagnera?

Grupa Wagnera to oficjalnie komercyjna firma wojskowa świadcząca usługi militarne w krajach o niestabilnej sytuacji politycznej. Nieoficjalnie to organizacja wojskowa wspierająca – do niedawna - interesy Kremla. Grupa została założona w 2014 roku po aneksji Krymu. Jej nazwa pochodzi od pseudonimu jej założyciela Dmitrija ‘Wagnera’ Utkina. Wagnerowcom przewodził Jewgienij Prigożyn zwany Kucharzem Putina. Walczyli m.in. o Bachmut w wojnie na Ukrainie.

Sonda Czy uważasz, że tzw. bunt Prigożyna był zainscenizowanym wydarzeniem? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przeciętny Polak zdobędzie tylko połowę punktów. A Ty? Pytanie 1 z 10 W jakich województwach położone są Bory Tucholskie? W kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim W kujawsko-pomorskim i pomorskim W pomorskim i zachodniopomorskim Dalej