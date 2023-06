Bunt w Rosji. Gdzie jest Putin? Kryjówka w bunkrze na odludnym półwyspie

Władimir Putin wpadł w panikę i schował się w bunkrze w Wałdaju? Rosyjski dyktator z przyjaciółmi i współpracownikami podobno ukrył się w leśnej rezydencji

Co teraz robi i co zamierza Władimir Putin? Rosyjski dyktator został mocno upokorzony wznieconym przez Jewgienija Prigożyna buntem w Rosji. W piątek i sobotę szef Grupy Wagnera maszerował na Moskwę, nie napotykając praktycznie żadnego oporu, choć grupa jadąca na stolicę liczyła sobie kilka tysięcy ludzi, zaś armia Putina to podobno 800 tysięcy żołnierzy. Ostatecznie bunt w Rosji został przerwany - przynajmniej oficjalnie. Gdy ludzie Prigożyna byli 200 km od Moskwy, odbyły się negocjacje z Putinem, w których pośredniczył Alaksandr Łukaszenka. W ramach "ugody" z Putinem Prigożyn wycofał swoich ludzi, w zamian otrzymał obietnicę amnestii dla buntowników i umorzenia śledztwa prokuratorskiego we własnej sprawie. Musiał też wyjechać na Białoruś, gdzie przebywa od dzisiejszego (25 czerwca) poranka. A gdzie jest Putin?

Putin wsiadł do samolotu, z którego może zacząć wojnę nuklearną. Leonid Niewzlin: Dyktator poleciał do Wałdaju

Kiedy zaczął się bunt w Rosji i kiedy Grupa Wagnera maszerowała na Moskwę, rzecznik Kremla zapewniał, że Władimir Putin nigdzie nie wyjeżdża i pracuje na Kremlu. Jednak zachodnie media prześcigały się w publikowaniu danych lotniczych. Pokazywały one, że samoloty łączone z Putinem wystartowały z Moskwy i odleciały w kierunku północno-zachodnim, w stronę Sankt Petersburga, w pewnym momencie wyłączając transpondery, najprawdopodobniej po to, by nie było wiadomo, gdzie jest Putin i gdzie są jego najbliżsi współpracownicy. Wśród samolotów był TU-214PU łączony z prezydentem Rosji. Z pokładu tej maszyny Putin może nawet rozpocząć wojnę nuklearną. W ślady Putina udali się ("niemal bez wyjątku" według General SVR) najbliżsi współpracownicy i oligarchowie. Niektórzy też polecieli w stronę Sankt Petersburga. Gdzie jest Putin? Różne źródła, w tym "Daily Mail" i cytowany przez "Mirror" oligarcha Leonid Niewzlin, wskazują na słynną już, choć w zamierzeniu zapewne tajną rezydencję Władimira Putina w Wałdaju, na półwyspie na Jeziorze Wałdaj.

Oligarcha: "Putin jest w bunkrze na terenie rezydencji w Wałdaju. Jego najbliżsi przyjaciele i współpracownicy też tam polecieli"

"Dyktator jest w panice. Dodatkowe oddziały wojska zostały skierowane do Wałdaju, by chronić rezydencję. Putin jest w bunkrze na terenie rezydencji w Wałdaju. Jego najbliżsi przyjaciele i współpracownicy też tam polecieli" - powiedział Leonid Niewzlin cytowany przez "Mirror". Meduza czy Projekt parę miesięcy temu rozpisywały się o tej daczy Putina. W efekcie zwykły śmiertelnik nawet teraz może oglądać ją na Google Maps. Rezydencja putina znajduje się na półwyspie położonym na wschód od Świętojezierskiego Wajdałjskiego Monasteru, na południe od miejscowości Dolgie Borody. To cały kompleks budynków i parków. Parę miesięcy temu Putin według Meduzy na jakiś czas ukrył tam domniemaną kochankę Alinę Kabajewę, a gdy wszystko się wydało, teren wokół willi Putina ogłoszono ścisłym rezerwatem przyrody i surowo zakazano komukolwiek wstępu do niego. Oficjalnie powodem zamknięcia części Wałdaju jest "zły stan środowiska naturalnego". Czy Putin skończy jak Hitler? A może wróci do Moskwy jeszcze bardziej wściekły i groźny niż dotychczas? Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń.

