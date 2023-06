Gdzie jest Putin? Sensacyjne doniesienia

Co na to Bezos?

Szokujące sceny w Rosji. Jewgienij Prigożyn, przywódca grupy Wagnera, stwierdził, że domaga się pilnego spotkania Siergiejem Szojgu oraz generałem Walerijem Gierasimowem. W przeciwnym razie, jego żołnierze ruszą na Moskwę. Jak zaznaczył, obecnie jego ludzie są w Rostowie nad Donem i zajęli to miasto bez jednego wystrzału. Prigożyn zadeklarował w sobotę już po przemówieniu Putina, że Grupa Wagnera nie podda się w walce z regularną rosyjską armią. Do buntu odniósł się również Władimir Putin, który podczas porannego przemówienia nazwał wagnerowców zdrajcami i zapowiedział bardzo surowe konsekwencje. Co ciekawe, o samym zbrodniarzu wojennym pojawiają się sprzeczne komunikaty. Według zachodnich agencji prasowych i radarów, które kontrolują ruch powietrzny, samolot z Władimirem Putinem odleciał do Petersburga. Z kolei Dmitrij Pieskow zdementował te informacje i zakomunikował, że prezydent Rosji wciąż przebywa na Kremlu.

Relację na żywo z sytuacji w Rosji prowadzimy w tym miejscu: Bunt Prigożyna w Rosji. Potężna eksplozja w Rostowie, słychać strzały [RELACJA NA ŻYWO]

Samolot Putina wyruszył w stronę Petersburga 👀 pic.twitter.com/K6BjhYssbq— Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱🤝🇺🇦🇨🇿🇱🇹🇷🇴 (@WypartowiczBa) June 24, 2023