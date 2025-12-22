Były książę zostanie sam na święta? "Ona wyjedzie daleko"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-22 13:10

Kolejne złe wiadomości dla upadłego byłego księcia Andrzeja i byłej żony byłego księcia, Sary Ferguson! Wygląda na to, że nawet na święta nikt nie zrobi dla nich wyjątku i nie przygarnie ich z powrotem do królewskich komnat. Jeśli wierzyć plotkom brytyjskich mediów, własne córki nie chcą spędzać czasu rodzicami skandalistami i zamierzają wyjechać gdzieś daleko za granicę, by zapomnieć o aferach. Tymczasem zbliża się termin wyprowadzki Andrzeja i Fergie z wystawnego Royal Lodge.

Książę zostanie sam na święta? Wyjechała daleko

i

Autor: Doug Peters/EMPICS Entertainment/East News; James Whatling/ East News

Były książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson mogą zostać sami na święta. Córka chce uciec za granicę

Latami żyli w luksusie, a by nie zabrakło im pieniędzy, nie wahali się kontaktować z kryminalistą skazywanym za wykorzystywanie nieletnich. Teraz były już książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson płacą za to wysoką cenę. Nie dość, że są już zwykłymi Andrzejem i Sarą, nie dość, że muszą wynieść się z wystawnej Royal Lodge, gdzie mieszkali na koszt rodziny królewskiej i Brytyjczyków, nie dość, że nikt nie chce mieć już z nimi nic wspólnego, to jeszcze zostaną sami na święta. Przynajmniej, jeśli wierzyć nowym plotkom w brytyjskich mediach. Jak pisze The Sun, księżniczka Beatice, starsza córka księcia Andrzeja, chce spędzić tegoroczne święta z dala od Wielkiej Brytanii. Choć otrzymała zaproszenie na tradycyjne królewskie święta w Sandringham, gdzie Boże Narodzenie od pokoleń spędzają monarchowie i ich rodziny, odrzuciła je, chcąc uniknąć niezręcznej sytuacji.

ZOBACZ TEŻ: Upadła księżna zamieszka w oborze! Szok w rodzinie królewskiej

Beatrice planuje spędzić święta na nartach z mężem Edoardo Mapellim Mozzim, dziećmi i przyjaciółmi

Rzeczywiście, pojawienie się przy stole córki byłego księcia Andrzeja stworzyłoby zapewne krępującą atmosferę. Przecież to król Karol III i książę William, którzy zasiedliby tuż obok, wyrzucili upadłego krewnego z rodziny królewskiej i całkowicie się od niego odcięli. Dlatego Beatrice planuje spędzić święta na nartach za oceanem, z mężem Edoardo Mapellim Mozzim, dziećmi i przyjaciółmi. Możliwe, że także z księciem Harrym, który ostatnio był widziany w Aspen, a właśnie ten kurort narciarski jest celem większości celebrytów w okresie świątecznym. A co z drugą córką, księżniczką Eugenią? Tego nie wiadomo, ale również nic nie słychać o tym, by chciała pojechać do Sandringham. Tymczasem zbliża się termin wyprowadzki Andrzeja i Fergie z Royal Lodge, a parę dni temu amerykański Kongres opublikował kolejne materiały związane z aferą Epsteina. Na pokazanych w sieci zdjęciach widać m.in. księcia Andrzeja, bawiącego się świetnie w towarzystwie Epsteina, Ghislaine Maxwell i tajemniczych młodych pań. 

Super Express Google News
Sonda
Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej?
Rozpoznasz świąteczną piosenkę po polskim fragmencie tekstu? Rozszyfruj hit po jednym wersie [QUIZ]
Pytanie 1 z 20
W ostatnie święta oddałem Ci serce, ale już kolejnego dnia zwróciłaś mi je. W tym roku, by oszczędzić sobie łez, ofiaruję je komuś wyjątkowemu:
Kuba Badach o płycie, teściach i świętach: Będę sprzątał przez całą wigilię
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĄŻĘ ANDRZEJ
RODZINA KRÓLEWSKA