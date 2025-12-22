Były książę zostanie sam na święta? "Ona wyjedzie daleko"

Były książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson mogą zostać sami na święta. Córka chce uciec za granicę

Latami żyli w luksusie, a by nie zabrakło im pieniędzy, nie wahali się kontaktować z kryminalistą skazywanym za wykorzystywanie nieletnich. Teraz były już książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson płacą za to wysoką cenę. Nie dość, że są już zwykłymi Andrzejem i Sarą, nie dość, że muszą wynieść się z wystawnej Royal Lodge, gdzie mieszkali na koszt rodziny królewskiej i Brytyjczyków, nie dość, że nikt nie chce mieć już z nimi nic wspólnego, to jeszcze zostaną sami na święta. Przynajmniej, jeśli wierzyć nowym plotkom w brytyjskich mediach. Jak pisze The Sun, księżniczka Beatice, starsza córka księcia Andrzeja, chce spędzić tegoroczne święta z dala od Wielkiej Brytanii. Choć otrzymała zaproszenie na tradycyjne królewskie święta w Sandringham, gdzie Boże Narodzenie od pokoleń spędzają monarchowie i ich rodziny, odrzuciła je, chcąc uniknąć niezręcznej sytuacji.

Beatrice planuje spędzić święta na nartach z mężem Edoardo Mapellim Mozzim, dziećmi i przyjaciółmi

Rzeczywiście, pojawienie się przy stole córki byłego księcia Andrzeja stworzyłoby zapewne krępującą atmosferę. Przecież to król Karol III i książę William, którzy zasiedliby tuż obok, wyrzucili upadłego krewnego z rodziny królewskiej i całkowicie się od niego odcięli. Dlatego Beatrice planuje spędzić święta na nartach za oceanem, z mężem Edoardo Mapellim Mozzim, dziećmi i przyjaciółmi. Możliwe, że także z księciem Harrym, który ostatnio był widziany w Aspen, a właśnie ten kurort narciarski jest celem większości celebrytów w okresie świątecznym. A co z drugą córką, księżniczką Eugenią? Tego nie wiadomo, ale również nic nie słychać o tym, by chciała pojechać do Sandringham. Tymczasem zbliża się termin wyprowadzki Andrzeja i Fergie z Royal Lodge, a parę dni temu amerykański Kongres opublikował kolejne materiały związane z aferą Epsteina. Na pokazanych w sieci zdjęciach widać m.in. księcia Andrzeja, bawiącego się świetnie w towarzystwie Epsteina, Ghislaine Maxwell i tajemniczych młodych pań.

'It must feel like such a personal betrayal to know that their dad has such a morally ambiguous character'.Political commentator Alice Grant responds to reports Princess Beatrice will spend the festive season away from her father Andrew Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/h12ujdVfOZ— GB News (@GBNEWS) December 22, 2025

