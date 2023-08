Bogusław Wołoszański zdradził, co łączyło go z Kaczyńskimi. Są ze sobą na „ty”

Rocznica urodzin Marii Kaczyńskiej. Była pierwsza dama przyszła na świat 81 lat temu

Maria Kaczyńska urodziła się 21 sierpnia 1942 roku na Wileńszczyźnie, w nadleśnictwie Machowo, czyli właśnie przypada 81. rocznica jej urodzin. W jej domu ważne były wartości patriotyczne, które rodzice: mama Lidia i ojciec Czesław, przekazywali dzieciom, czyli Marii i jej bratu Konradowi. Los rzucił małą Marię Kaczyńską do Rabki, a to dlatego, że urodziła się ona z wadą serca i jej matka podjęła decyzję o wyjeździe do tej uzdrowiskowej miejscowości z dobrym klimatem. To właśnie w Rabce późniejsza pierwsza dama chodziła do podstawówki i szkoły średniej, tam zdała maturę, a jeszcze przed egzaminami musiała przejść operację serca. Na studia Maria wyjechała nad morze, wybrała Sopot i to właśnie tam poznała swego przyszłego męża Lecha Kaczyńskiego.

Historia miłości Lecha i Marii Kaczyńskich: poznali się przypadkiem. Trafili pod wspólny dach

Maria poznała Lecha Kaczyńskiego przypadkiem. Kaczyński pracował wtedy na Uniwersytecie Gdańskim, jako asystent na wydziale prawa i chciał zmienić mieszkanie. Podzielił się planami z koleżanką, która znała Marię: - Jest taki miły kolega, który szuka mieszkania, może mógłby zamieszać u twoich gospodarzy? - miała zapytać późniejszą pierwszą damę koleżanka, Mira Żukowska, czytamy w książce "Pierwsze damy III Rzeczpospolitej". Traf chciał, że u wspomnianych gospodarzy zwolnił się pokój, a Marii przypadł do gustu młody naukowiec, więc wstawiła się za nim u gospodarzy. Tak zaczęła się ich znajomość, która przerodziła się w miłość.

Maria i Lech Kaczyńscy brali dwa śluby! Mało kto, o tym wiedział

Maria i Lech Kaczyńscy brali dwa śluby: jeden cywilny, a drugi kościelny. Pierwszy ślub, czyli cywilny Kaczyńscy wzięli 27 kwietnia 1978 roku. Wówczas Maria miała 36 lat, a jej mąż 29 lat. Ciekawostką jest fakt, że ślubny bukiecik z róż został zasuszony i wiele lat zrobił regał na książki w mieszkaniu małżonków. Drugi ślub, czyli kościelny Kaczyńscy wzięli kilka lat później (w kościele Św. Bernarda w Sopocie), dokładnie 5 lat po cywilnym, a uroczystość była połączona z chrztem ich jedynej córki Marty Kaczyńskiej, która miała już wówczas 3 latka!

Ślub kościelny Kaczyńscy połączyli z chrzcinami Marty Kaczyńskiej

O tym się nie mówiło. Dopiero po wielu latach sama Marta Kaczyńska to wyznała w swojej książce „Moi rodzice”: - Lubiłam oglądać zdjęcia ze ślubu i patrzeć na wzruszone oczy mamy. Miała wtedy na sobie prostą błękitną sukienkę i szal. Podobno tańczyli do rana – opisywała pierwszy, cywilny ślub rodziców. W tej samej książce dodała: - Ojciec miał wyrzuty sumienia, że stało się to tak późno. (...) Mam wrażenie, że jego wiara rozwijała się w miarę osiągania coraz większej dojrzałości życiowej. Poza tym ślub i mój chrzest zostały opóźnione przez stan wojenny i internowanie taty - wyjaśniła Kaczyńska.