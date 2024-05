Książę Harry i Meghan Markle stracą tytuły?! "Król i William omawiają ten temat"

Mirror: Meghan Markle i książę Harry mogą przestać być księżną i księciem! Król i książę William omawiają możliwość pozbawienia Sussexów tytułów

Plotki o tym, że u Meghan Markle i księcia Harry'ego pojawił się kryzys małżeński i finansowy, krążą od dawna. Słychać było nawet głosy, że Harry może pragnąć powrotu do ojczyzny. Jednak nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie jego konflikt z księciem Williamem i królem Karolem III miał zostać złagodzony. Wręcz przeciwnie! Najnowsze doniesienia na ten temat są wręcz sensacyjne i na pewno mogą zaszokować samych Meghan i Harry'ego. Według brytyjskiego "Mirror" król Karol III i książę William poważnie omawiają możliwość pozbawienia Sussexów również tych tytułów książęcych! Meghan Markle i książę Harry mogą przestać być księżną i księciem raz na zawsze.

„Ostatnią rzeczą, jakiej chcą, to dać zbuntowanym członkom rodziny królewskiej powód do narzekań"

Królewski biograf Tom Quinn powiedział The Mirror, że król Karol i książę William „odbyli długie dyskusje na temat pozbawienia Meghan i Harry’ego tytułów królewskich". Podobno przed podjęciem mocnych decyzji wstrzymuje ich tylko jedna rzecz... "Obawiają się, że przyniesie to odwrotny skutek i pogorszy sytuację” - twierdzi ekspert. „Ostatnią rzeczą, jakiej chcą, to dać zbuntowanym członkom rodziny królewskiej powód do narzekań. William i jego ojciec wiedzą, że nawet bez tytułów królewskich Meghan i Harry podróżowaliby po świecie tak, jakby byli członkami rodziny królewskiej i większość ludzi na świecie nadal będą ich witać" - dodaje autor książęk o rodzinie królewskiej.

