Meghan Markle i książę Harry zmienili nazwiska dzieciom! Nie zgadniesz, jak się nazywają

Dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego nie nazywają się już Archie i Lilibet Mountbatten-Windsor! Nazwiska dzieci zmienione!

Meghan Markle i książę Harry dopiero co wywołali nowy skandal, a już pojawia się jeszcze nowszy. Parę dni temu media zaczęły w mało pochlebny sposób komentować nową stronę internetową uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej. Jej adres to sussex.com, a "książę Sussexu" czy "księżna Sussexu" są tytułami związanymi właśnie z rodziną królewską, odsądzaną przez Meghan i Harry'ego od czci i wiary na każdym kroku z nie do końca jasnych lub mocno przesadzonych powodów. Mało tego. Na każdym kroku para podkreśla na nowej stronie swoje związki z royalsami. Tytułują się nieustająco księciem i księżną, którymi oczywiście nadal teoretycznie są, ale... czy to wypada? Przecież swojego czasu obiecali królowej Elżbiecie II, że nie będą zarabiać na swoich związkach z rodziną królewską. Ale zdaniem wielu nie dotrzymali słowa. W dodatku to nie wszystko.

The Times: od czasu koronacji króla Karola III 4-letni dziś Archie i 2-letnia Lilibet są znani jako Archie Sussex i Lilibet Sussex, a nie Mountbatten-Windsor

Jak piszą amerykańskie i brytyjskie media, "rebrandingiem" Meghan Markle i książę Harry objęli także własne... dzieci. I ponownie - teoretycznie wszystko się zgadza. Skomplikowane reguły panujące na królewskim dworze sprawiają bowiem, jak informuje The Times, że od czasu koronacji króla Karola III 4-letni dziś Archie i 2-letnia Lilibet są znani jako Archie Sussex i Lilibet Sussex, a nie jak dotychczas Mountbatten-Windsor. Ale czy w sytuacji, w której Harry i Meghan wielokrotnie ostro krytykowali "Instytucję", nie powinni tak podkreślać związków z nią, zwłaszcza w celach zawodowych i zarobkowych, do tego wplątując w to swoje dzieci? "Książę Harry i Meghan są księciem i księżną Sussex. To jest fakt. To jest ich nazwisko" - broni książęcej pary w The Times tajemnicze zbliżone do nich źródło.

