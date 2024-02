Wszyscy kpią z księcia Harry'ego i Meghan. Niewiarygodne, co zrobili!

Książę Harry i Meghan Markle w 2020 roku zdecydowali się na to, by opuścić szeregi rodziny królewskiej, rezygnując tym samym z wielu przywilejów i tytułów zagwarantowanych dla royalsów. W atmosferze skandalu i potężnego rodzinnego konfliktu wyjechali do Kalifornii, gdzie od kilku lat żyją i wychowują dwójkę swoich dzieci: Archiego i Lilibet. Od tamtej pory relacje pary z resztą rodziny, a przede wszystkim z samym królem są - delikatnie mówiąc - napięte. Małżeństwo nie ma też dobrej prasy wśród Brytyjczyków. Wygląda na to, że teraz Harry i Meghan jeszcze pogorszyli swoją sytuację.

Książę Harry i Meghan w ogniu krytyki. "Weteran i feministka"

Kilka dni temu po cichu uruchomili swoją nową stronę internetową Sussex.com, która zawiera biografie 39-letniego księcia Harry'ego i 42-letniej Meghan Markle, a także linki do ich organizacji Archewell Foundation i Archewell Productions. Internautów wita ogromne zdjęcie pary, na którym widnieje napis: "Biuro księcia Harry’ego i Meghan, księcia i księżnej Sussex". Ciekawsze jest jednak to, co można znaleźć w środku. Dokładnie opisuje to między innymi "The New York Post". "Internetowa biografia Harry'ego nazywa go humanitarystą, weteranem wojskowym, obrońcą zdrowia psychicznego i działaczem na rzecz ochrony środowiska". Jest też wzmianka o wydanych jakiś czas temu intymnych wspomnieniach księcia, zatytułowanych Spare.

Książę Harry chwali się książką

"Książę jest autorem bestsellera New York Timesa, wspomnień z jego życia, opowiedzianych ze współczuciem, wrażliwością i niezachwianą szczerością. Spare była najszybciej sprzedającą się książką non-fiction w branży wydawniczej, sprzedając się w ponad 1,4 miliona egzemplarzy pierwszego dnia publikacji" - głosi informacja. Biografia Markle, byłej amerykańskiej aktorki określa ją jako "feministkę i orędowniczkę praw człowieka i równości płci". "Pisała do wielu publikacji i stworzyła witrynę internetową o stylu życia The Tig. Księżna Sussex gościnnie redagowała brytyjski Vogue w lipcu 2019 r., który stał się najszybciej sprzedającym się egzemplarzem w historii magazynu". Jest też wzmianka o tym, że ich dzieci to wciąż książęta. Internauci nie zostawiają na parze suchej nitki.

Internauci ostro o Harrym i Meghan

"Tych dwoje głupców zdaje sobie sprawę z tego, że nie są już Sussex, prawda? Odwaga kupowania witryny Sussex.com i dodawania herbu królewskiego, mimo że nienawidzą członków rodziny królewskiej i już do niej nie należą, jest śmieszna", "Biuro księcia i księżnej Sussex. Wspaniałe, aroganckie i egoistyczne". "Jeśli nie jest to próba zapobieżenia ich przewidywanemu usunięciu ze strony internetowej rodziny królewskiej (i innym działaniom), powinna być katalizatorem do tego". Jest też część osób, które ich bronią. "Meghan opisuje całą pracę, jaką wykonała przez całe życie. Przejmuje kontrolę nad swoim życiem. Ona nikomu nic nie jest winna i chce, żebyście wiedzieli, że jej dzieci to tak naprawdę książę i księżniczka".

It's Harry and Meghan 2.0! Royal rebrand as couple launch The Office of Prince Harry and Meghan website https://t.co/bJrOOSbiUE which modestly insists pair are 'shaping the future through business and philanthropy' https://t.co/1BKbXbPkTV pic.twitter.com/3N8cB6wGxu— Daily Mail Online (@MailOnline) February 12, 2024

