Tak książę nazywał Meghan Markle! Cała prawda wyszła na jaw

Książę Filip wiedział, że Meghan Markle i książę Harry odejdą z rodziny królewskiej? Ujawniono, co mówił o żonie księcia

Meghan Markle i książę Harry już czwarty rok wojują z brytyjską rodziną królewską, a ich poczynania są nieustająco przedmiotem plotek. Jak grzyby po deszczu mnożą się kolejne książki o pałacowych intrygach z Sussexami w rolach głównych. Teraz do grona autorów podejmujących temat rodziny królewskiej dołączyła Ingrid Seward. Królewska biografka w książce "Moja matka i ja" ujawniła zupełnie nowe fakty dotyczące Meghan Markle i brytyjskiej rodziny królewskiej. Napisała, jak pewien sławny książę nazywał żonę księcia Harry'ego. Chodzi o księcia Filipa, który zmarł w kwietniu 2021 roku, gdy Meghan od trzech lat była już żoną jego wnuka. Mąż królowej zdążył poznać Markle i wyrobić sobie na jej temat własne zdanie. Jak o niej mówił?

"Nie miał na myśli po prostu faktu, że obie były szczupłymi, ciemnowłosymi i czarującymi amerykańskimi rozwódkami"

Otóż według Ingrid Seward książę Filip w gronie rodzinnym mówił o Meghan Markle "DoW", czyli "Duchess od Windsor", "Księżna Windsoru", nawiązując do tytułu, który posiadała amerykańska celebrytka Wallis Simpson. To właśnie dla niej król Edward VIII abdykował. Filip mówił, że Meghan "niesamowicie" przypomina mu kochankę Edwawda. "Nie miał na myśli po prostu faktu, że obie były szczupłymi, ciemnowłosymi i czarującymi amerykańskimi rozwódkami" - pisze Seward. Co ciekawe, Edward i Simpson wyjechali razem do Francji, a Harry i Meghan do USA, podobieństwa były więc o wiele dalej idące, niż wielu się wówczas spodziewało - może poza księciem Filipem.

Kiedy Elżbieta Windsor poznała swojego przyszłego męża, księcia Filipa, wówczas 18-letniego oficera, miała zaledwie 13 lat! Od razu ją zauroczył. Rodzice Elżbiety byli niechętni temu związkowi, ale zgodzili się na zaręczyny, gdy ich córka miała 20 lat. Ślub odbył się 20 listopada 1947 roku, a koronacja Elżbiety II sześć lat później. Młoda królowa miała wtedy 27 lat. Elżbieta i Filip byli już wtedy rodzicami dwójki dzieci, 5-letniego Karola (obecnego króla) i 3-letniej Anny. Potem kolejno urodzili się Andrzej (1960) i Edward (1964). Książę Filip zmarł 9 kwietnia 2021 roku w wieku niespełna stu lat, Elżbieta przeżyła go tylko o rok i kilka miesięcy.

Prince Philip’s nasty nickname for Meghan Markle revealed: book https://t.co/PnHkWprJw8 pic.twitter.com/Y08liLvJaL— New York Post (@nypost) February 3, 2024

