Meghan Markle i książę Harry na celowniku przestępców?! "Wydano ostrzeżenie"

Życie Meghan Markle i księcia Harry'ego nie jest łatwe. Nie dość, że ich kariera w Stanach Zjednoczonych nie idzie gładko i są obiektem niezliczonych żartów i wiecznej krytyki, to jeszcze muszą martwić się o swoje bezpieczeństwo. Uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej znów znaleźli się w tarapatach. I to tym razem naprawdę poważnych, a nie wyolbrzymionych. Policja oficjalnie ostrzegła Meghan Markle i księcia Harry'ego przed przestępcami, którzy zaczęli grasować w rejonie ich kalifornijskiej rezydencji w Montecito wartej 14,6 miliona dolarów i włamywać się do luksusowych domów. Seria kradzieży zaczęła się, kiedy Meghan i Harry byli na Jamajce. Mieli być następni?

„W zeszłym tygodniu zastępcy funkcjonariuszy otrzymali kilka raportów o włamaniach, w których stwierdzono zauważalne podobieństwa"

Przedstawicielka szeryfa hrabstwa Santa Barbara, policjantka Rachel Zick, powiedziała w specjalnym oświadczeniu: „W zeszłym tygodniu zastępcy funkcjonariuszy otrzymali kilka raportów o włamaniach, w których stwierdzono zauważalne podobieństwa pod względem lokalizacji, czasie zdarzenia i zabranych przedmiotach. W przypadku tych włamań przestępcy obierają za cel puste domy, które stoją obok przestrzeni, takich jak pola golfowe, a także strumienie lub ocean. Śledczy zauważyli, że większość tych przestępstw ma miejsce w godzinach od 18 do 22". Teraz Meghan i Harry muszą podwoić straże, jeśli chcą opuścić willę w spokoju! To nie pierwszy raz, gdy prasa, w tym wypadku Mirror, informuje o kłopotach z włamywaczami w rejonie willi Sussexów. Latem 2022 roku podano, że w ciągu pierwszych 14 miesięcy od ich przeprowadzki do Ameryki wygłaszano aż sześć tego typu ostrzeżeń o włamaniach.

