Wielkie upokorzenie Meghan Markle i księcia! Wpisani na listę nieudaczników

Wielka porażka Meghan Markle i księcia Harry'ego. "Biblia Los Angeles" uznała ich za przegranych roku

To nie był dobry rok dla Meghan Markle i księcia Harry'ego. Para ma całe rzesze krytyków i pod artykułami na ich temat zawsze roi się od negatywnych komentarzy, podczas gdy te pozytywne zdarzają się niezwykle rzadko. Powodem są nieustające opowieści pary o życiu prywatnym i przesadzone, rozdmuchane narzekania na brytyjską rodzinę królewską. Parę punktuje się za to, że podczas gdy rzekomo uciekła z Wysp Brytyjskich w poszukiwaniu prywatności, potem tę prywatność sprzedała, gdy zapłacono za to słoną sumkę. Pokazał to na przykład pamiętny odcinek "Miasteczka South Park", w którym Meghan i Harry odbywają "światową trasę prywatności". Wszystko to nie umknęło uwadze redaktorów The Hollywood Reporter zwanego "Biblią Los Angeles". Portal ten zrobił swoje doroczne listy "winnerów" i "looserów". Kto jest zwycięzcą, a kto przegranym w Los Angeles?

THR: "Marka Harry i Meghan rozrosła się w świętoszkowatą bańkę"

Jak się okazuje, za nieudaczników uznano między innymi uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej. W tym gronie znalazły się także Marvel czy Elon Musk, podczas gdy za zwycięzców uważani są przez THR Taylor Swift, Margot Robbie, Christopher Nolan czy Netflix. „W 2020 roku królewski duet uciekł od ceremonialnej służby publicznej, aby zarobić na swoim statusie gwiazdy w Stanach. Ale po marudnym dokumencie Netflixa, marudnej biografii („Spare” – nawet tytuł jest nadęty) i bezwładnym podcaście marka Harry i Meghan rozrosła się w świętoszkowatą bańkę, która aż prosi się o przebicie – a „South Park” został pinezką. 20-minutowe zakończenie programu „World-Wide Privacy Tour” w marcu było brutalne, po czym Spotify zrzuciło podcast Meghan „Archetypes”, a czołowy dyrektor określił duet jako „naciągaczy”" - pisze THR.

