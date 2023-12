Księżna Kate miażdży Meghan Markle! To może szokować

Meghan Markle pokonana z kretesem przez księżną Kate w USA. Sondaże nie pozostawiają żadnych wątpliwości

Mało kto ma tak fatalną prasę, jak Meghan Markle i książę Harry. Trzeba przyznać, że od czasu pamiętnej ucieczki z brytyjskiej rodziny królewskiej solidnie sobie na to zapracowali. Niejasne, przesadzone, nie poparte dowodami ataki na royalsów, mętne oskarżenia o rasizm i wycofywanie się z nich, żalenie się Meghan na to, że Kate nie jest tak skora do przytulania jak ona sama, wychwalanie narkotyków przez Harry'ego to tylko wierzchołek góry lodowej. Spektakl ten trwa na oczach całego świata już od stycznia 2020 roku. Tymczasem księżna Kate i książę William są przedstawiani przez media niemal wyłącznie w pozytywnym świetle. Stylowi i uśmiechnięci, wydają się ideałami przyszłej królewskiej pary.

Księżna Kate cieszy się poparciem 44 proc. mieszkańców USA, a Meghan Markle - tylko 21 proc.

A co myślą o tym zwykli ludzie? Właśnie tego dotyczą badania opinii publicznej przeprowadzone przez JL Partners w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie Meghan. Okazuje się, że Amerykanie wolą żonę Williama! Księżna Kate cieszy się poparciem 44 proc. mieszkańców USA, a Meghan Markle - tylko 21 proc. Księcia Harry'ego pozytywnie ocenia 28 proc. Amerykanów, a Williama — 36 proc.

Pollster James Johnson, from JL Partners has carried out a survey as to which royal the American like the most.There was no indication of how extensive it was but the results aren’t a surprise really. pic.twitter.com/0tDcSNij28— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) December 10, 2023

