Księżna Kate pokazała rodzinne zdjęcie. Ale wpadka! W sieci istna burza

Książę Harry został zmuszony do wyjazdu do USA?! Nowe twierdzenia przed sądem

Wtopa na oficjalnym zdjęciu księżnej Kate, księcia Williama i ich dzieci! Niektóre królewskie palce kończyny... zniknęły

Księżna Kate, książę William i ich troje dzieci to dla wielu Brytyjczyków uwielbiane postaci i wzory. Trudno przyłapać przyszłą królową i przyszłego króla na jakiejkolwiek wpadce, a ich styl kopiowany jest przez miliony na całym świecie. Ale tym razem w przedświątecznym zamieszaniu coś poszło nie tak... Chyba zabiegani royalsi nie dopilnowali swoich nadwornych fotografów, bo na najnowszym rodzinnym zdjęciu brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiła się nie lada wtopa. Ktoś ewidentnie przesadził z retuszem i w efekcie jeden z palców księcia Louisa oraz noga Kate... wyparowały jak kamfora. Poddani przecierają oczy ze zdumienia! W komentarzach na Twitterze prześcigają się w krytykowania oficjalnej "karty świątecznej", zamieszczonej przez Kate i Williama na Instagramie.

Nie tylko palec księcia. "Gdzie jest udo Williama? Gdzie jest druga stopa Kate?"

„Martwię się o brakujący palec Louisa” - pisze jeden z internautów. „Louisowi brakuje palca; to musi być najgorsze zdjęcie przerobione w Photoshopie" - załamuje ręce inny poddany. "Lewa ręka Charlotte wydaje się za długa” - dodaje ktoś jeszcze inny. „Chociaż jest to ładne zdjęcie rodzinne, gdy tylko na nie spojrzałam, zauważyłam dłoń Louisa. Brakuje mu palca. To skłoniło mnie do przyjrzenia się bliżej. Jego prawa noga wygląda na spuchniętą. Gdzie jest udo Williama? Gdzie jest druga stopa Kate?" - wyliczają komentatorzy.

i Autor: Instagram/ princeandprincessofwales

