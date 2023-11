Tak księżna Kate reaguje na wspomnienie Meghan Markle! Było aż tak źle?!

Reakcja księżnej Kate na wspomnienie Meghan Markle mówi wiele! Wygląda na to, że jest dużo gorzej, niż wielu przypuszczało

Wojna w brytyjskiej rodzinie królewskiej trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, by miała się kiedykolwiek zakończyć. Chociaż święta Bożego Narodzenia za pasem, nikt nie kwapi się do żadnych wielkich pojednań. Wręcz przeciwnie - już jutro, 28 listopada ukaże się kolejna książka wypełniona sensacjami na temat króla Karola III, księżnej Kate, księcia Harry'ego i spółki. Napisał ją Omid Scobie, przedstawiciel Meghan Markle i jej męża. Choć oficjalnie Sussexowie odcinają się od dzieła zatytułowanego "Endgame" i twierdzą, że nie maczali w nim palców, to trudno przypuszczać, by nie stanowili dla autora żadnego źródła informacji. Omid Scobie napisał rzeczy, które mogą zaszokować wielu fanów plotek z pałacowych korytarzy. Okazuje się, że księżna Kate po dziś dzień reaguje na wypowiedzenie imienia i nazwiska rywalki w sposób, który może się wydać niepokojący. O co chodzi?

Omid Scobie: Kate ostatnio „żartobliwie wzdrygnęła się, gdy przywołano imię Meghan”

Omid Scobie twierdzi, że wiele źródeł potwierdziło mu, iż Kate ostatnio „żartobliwie wzdrygnęła się, gdy przywołano imię Meghan”. Nie był to z pewnością gest przyjacielski, nawet jeśli żartobliwy... Ponadto informatorzy autora "Endgame" twierdzą, że żona księcia Williama wcale aż tak dobrze nie zna Meghan i „więcej czasu spędziła na rozmowach o Meghan niż na rozmowach z nią”. Ponadto jeden z byłych doradców pałacowych powiedział Omidowi Scobie, że Meghan jest uważana za osobę „trudną”, „ponieważ miała swoje zdanie”. „Chcieli, aby Meghan po prostu zastosowała się do wszystkiego, co jej sugerowano i nie tworzyła żadnych dodatkowych zadań. Było to połączenie tego, że nie dostosowywała się do tego, jak powinny zachowywać się kobiety wychodzące za mąż w tej rodzinie oraz po prostu lenistwa niektórych osób” - tłumaczy ewidentnie życzliwa Meghan osoba, komentując jej konflikt z rodziną królewską w książce "Endgame".

Nine royal revelations from Omid Scobie’s scathing new book Endgame https://t.co/GXqacpc5GE pic.twitter.com/T0s9HeUQsl— Independent Lifestyle (@IndyLife) November 27, 2023

