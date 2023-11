Meghan Markle i książę Harry spędzą Święta z królem i Kate?! "Czekają na zaproszenie"

Meghan Markle i książę Harry chcą od króla zaproszenia na Święta do Wielkiej Brytanii! Ale nikt ich nie zaprasza...

Meghan Markle i książę Harry skonfliktowali się z brytyjską rodziną królewską nie na żarty. Podobno książę William nie chce już ich znać i nie wyobraża sobie jakiegokolwiek powrotu do przyjaznych relacji z bratem. Z kolei król Karol III eksmitował uciekinierów z pałacu z ich rezydencji Frogmore Cottage, przez co teraz nie mają oni ani jednej, najbardziej nawet lichej willi w całej Wielkiej Brytanii. Wyznań o tym, że Karol był kiepskim ojcem w wywiadach księcia nie brakowało. Mimo to Harry najwyraźniej postanowił z jakichś powodów puścić to wszystko w niepamięć. Przynajmniej jeśli wierzyć nowym doniesieniom brytyjskiej prasy.

„Nie wyobrażam sobie, żeby Sussexowie odrzucili zaproszenie do spędzenia czasu z Jego Królewską Mością”

Jak ujawnia dziennikarzom Daily Mail tajemnicze źródło zbliżone do Meghan Markle i księcia Harry'ego, z chęcią spędziliby oni Boże Narodzenie w towarzystwie... króla Karola III. Jest jednak jeden problem - nikt ich nie zaprosił. „Nie wyobrażam sobie, żeby Sussexowie odrzucili zaproszenie do spędzenia czasu z Jego Królewską Mością” – podało gazecie źródło zbliżone do Meghan Markle i księcia Harry'ego. Inny informator powiedział za to, że król Karol chciałby „spędzać więcej czasu ze swoimi wnukami”. Być może więc łaskawość Sussexów wiąże się z tym, że po prostu chcą pokazać królowi jego wnuczęta.

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

Harry and Meghan 'would accept offer to spend Christmas with the royal family at Sandringham...but are yet to receive an invite from King Charles' https://t.co/5me6D6WgkT pic.twitter.com/Zdo2eh7RRg— Daily Mail Online (@MailOnline) November 19, 2023

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej