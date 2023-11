Książę William usłyszał niewygodne pytania od dziecka! Drażliwe tematy!

Książę William został zasypany niewygodnymi pytaniami przez dzieci! Przyszłym król Anglii doskonale wiedział, jakie riposty znaleźć

Książę William i księżna Kate to przyszli król i królowa Wielkiej Brytanii. Uznawani za podporę monarchii, spędzają długie godziny na rozmaitych wizytach gospodarskich. Muszą zawsze zachowywać się odpowiednio i nie tracić zimnej krwi nawet w kłopotliwych momentach. Teraz takie wyzwanie spotkało Williama. Mali poddani poddali przyszłego króla Wielkiej Brytanii nie lada próbie, zadając mu dwa drażliwe pytania podczas wizyty w świetlicy Manchester Peace Together Alliance, w której prowadzi się projekty związane z przeciwdziałaniem przemocy. O co dzieci spytały księcia Williama? Amir Hassan (11 l.) rozśmieszył Williama, pytając go: „Ile masz pieniędzy na koncie bankowym?”. Przyszły król odpowiedział, że „nie wie”.

„Jestem dosłownie ostatnią osobą, którą powinieneś pytać. Moje włosy znikają”

Potem dziecko zapytało go, czy chce wziąć udział w projekcie artystycznym, w ramach którego dzieci robią fryzury wydające im się wesołe i dodające życiowych sił. William jednak świetnie znalazł się w sytuacji. Pokazał dystans do siebie i poczucie humoru. „Jestem dosłownie ostatnią osobą, którą powinieneś pytać. Moje włosy znikają” - mówił ze śmiechem mąż księżnej Kate, który faktycznie ma już pokaźną łysinę i w jego przypadku projekt fryzjerski mógłby okazać się zadaniem ponad siły - nawet królewskie.

Lo amo 😂The Telegraph:Prince William was also asked whether he wanted to join the art project, where the children were cutting out hairstyles they thought were empowering and positive, and replied: “I’m literally the last person you should ask. My hair is disappearing.” pic.twitter.com/Eiupqi2WGo— Isa (@isaguor) November 16, 2023

Prince William shows his sense of humour by joking about sensitive subjecthttps://t.co/tk9NlxC6Ov pic.twitter.com/Uk5ijEDmUJ— Mirror Royal (@MirrorRoyal) November 16, 2023

