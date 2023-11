Książę William pogryziony w tłumie ludzi! Księżna Kate zniknęła!

Dziecko pogryzło księcia Williama podczas spotkania w Singapurze! 8-miesięczny śmiałek został gwiazdą internetu

Takiej niewiarygodnej przygody książę William na pewno się nie spodziewał! Następca brytyjskiego tronu udał się z wizytą do Singapuru, gdzie niebawem odbędzie się rozdanie ekologicznych nagród Earthshot Prize. Jak to zwykle podczas wizyt zagranicznych, mąż księżnej Kate musiał spotkać się z tłumem przypadkowych przechodniów, czule witać dzieci i wymieniać uściski dłoni z fanami. Sama Kate została w Wielkiej Brytanii, ponieważ termin gali kolidował z ważnymi szkolnymi egzaminami księcia George'a, kolejnego przyszłego króla Anglików. William początkowo radził sobie doskonale. Doświadczony mąż i ojciec wiedział, jak zagadać do matki trzymającej małe dziecko. „Jak on śpi? Czy śpi dobrze?” – zagaił William. Nie miał pojęcia, co będzie się działo dalej!

„On gryzie mnie w palec. Muszę odzyskać palec!”

Roześmiane od ucha do ucha dziecko bez ceregieli chwyciło za książęcy palec, wepchało go sobie do buzi i ugryzło z całych sił, nieomalże wyciskając z Williama błękitną krew! „On gryzie mnie w palec” – żartował William, nie tracąc rezonu. - „Muszę odzyskać palec!” - dowcipkował. Tymczasem dziecko z Singapuru zostało już gwiazdą z internetu. Okazało się, że to 8-miesięczny chłopiec Albane Costa. Gdy rodzice opowiedzą mu kiedyś, co zmalował w Singapurze, bez wątpienia będzie miał na podorędziu anegdotę, którą zaciekawi każdego.

Watch Prince William's reaction as a baby bites his finger shortly after his arrival in Singapore 😅https://t.co/cAdFwtLzV0— HELLO! Canada (@HelloCanada) November 5, 2023

