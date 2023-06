Książę William miał romans z Rose Hanbury? Szokujące wieści o księżnej Kate!

Nowe plotki o rzekomej kochance księcia Williama! Księżna Kate odbyła z Rose Hanbury potajemną rozmowę. Wiadomo, jak to się skończyło!

Te plotki położyły się cieniem na idealnym wizerunku księcia Williama. On sam zawsze im zaprzeczał. Przypomnijmy, że w 2019 roku wybuchł słynny skandal związany z oskarżeniami o romans, jakie wysuwano wobec Williama. Brytyjskie media rozpisywały się o awanturze, do jakiej miało dojść między księżną Kate a jej koleżanką, markizą Rose Hanbury. Według okropnych plotek William miał skusić się na skok w bok z markizą. Choć zazwyczaj rodzina królewska nie komentuje tego rodzaju pogłosek, tym razem pojawiło się dementi, a nawet groźby pozwu sądowego. Ostatecznie sprawa do sądu nie trafiła i przycichła, ale faktycznie Rose zniknęła z towarzyskich kręgów Kate i Williama. Potem wróciła! Najpierw widziano ją na pogrzebie Elżbiety II, następnie nie tylko poszła na koronację króla Karola III, lecz w dodatku jeden z jej synów stał na balkonie Pałacu Buckingham między królem a Williamem, co wywołało niemało komentarzy. Elegancka markiza pojawiła się na koronacji u boku starszego od siebie o 23 lata męża, markiza Davida Rocksavage.

"Miały okazję po raz pierwszy od jakiegoś czasu porozmawiać i zawarły pokój"

"OK! Magazine" dotarł do znajomych księżnej Kate, następcy tronu oraz Rose Hanbury. Podobno księżna Kate zareagowała na obecność markizy podczas koronacji króla Karola III. Podeszła do niej i... można bardzo się zdziwić! Otóż podobno Kate postanowiła pogodzić się z Rose Hanbury. „Było między nimi napięcie z powodu wszystkich paskudnych plotek” – mówi źródło zbliżone do rodziny królewskiej dla "OK!". „[Podczas koronacji] miały okazję po raz pierwszy od jakiegoś czasu porozmawiać i zawarły pokój. Miejmy nadzieję, że tego lata w ich kręgu towarzyskim nie będzie żadnych niezręczności” - dodaje tajemniczy informator.

Princess Kate and Rose Hanbury Have Reconnected, Despite Past Tension and Rumors https://t.co/17lGFMrjHt— Marie Claire (@marieclaire) June 11, 2023

