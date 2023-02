Szok! Księżna Kate dała Williamowi klapsa w pupę na wielkiej gali. WIDEO

Polscy strażacy zginęli w wypadku w Belgii! To bracia Kacper i Dawid

Księżna Kate i książę William są wyjątkowo lubiani zarówno przez brytyjskich poddanych, jak i przez brytyjskie media. Uważani są za wzory członków rodziny królewskiej. Zawsze eleganccy, akuratni i uśmiechnięci. Trudno wyobrazić sobie jakąś gafę w ich wykonaniu. Meghan Markle i książę Harry twierdzili w swoich programach i w książce, że tak naprawdę Kate i William są sztywni i niemili. Jak jest naprawdę? Czy Kate swoim gestem, o którym jest teraz głośno na całym świecie, chciała ocieplić swój wizerunek sztywnej księżnej, a może po prostu ogarnęło ją imprezowe szaleństwo? Jedno jest pewne - Kate zaskoczyła cały świat! Wszystko rozegrało się podczas uroczystego rozdania brytyjskich nagród filmowych. Na galę BAFTA księżna Kate wybrała piękną białą suknię od Alexandera McQueena i długie, czarne rękawiczki. U boku Williama prezentowała się niczym księżniczka z bajki.

Dłoń księżnej Kate na pośladki Williama! Fani oszaleli ze szczęścia

W pewnym momencie, gdy książęca para szła po czerwonym dywanie, wydarzyło się coś niewiarygodnego. Najpierw Kate zaczęła wesoło chichotać i szeptała coś do księcia Williama. Musiała być w nastroju do figli i flirtów! Wtem odziana w elegancką rękawiczkę dłoń księżnej powędrowała tam, gdzie chyba nikt się jej nie spodziewał. Kate ni stąd, ni zowąd... lekko klepnęła męża w pośladek! Fani rodziny królewskiej oszaleli w komentarzach pod filmami, na których widać ten wiekopomny moment. "Och tak, widziałam tak, och och! Nie mogłabym teraz kochać ich bardziej!" - pisze jedna z fanek. "Tak, widziałam to!" - nie dowierza kolejna.

¡Viral! Luego de robarse todo el protagonismo con su llegada a los Premios Bafta, los príncipes de Gales tuvieron su toque de picardia en su paso por la alfombra roja, cuando Kate le dio una nalgada al príncipe William pic.twitter.com/RPyqjCY6qY— Revista OK Venezuela (@OK_Venezuela) February 19, 2023

