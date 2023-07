Poważna choroba księcia Williama! Niepokojące doniesienia o rodzinie królewskiej!

Książę William pochorował się z powodu stresu związanego z Harrym i Meghan?! Szokujące doniesienia z rodziny królewskiej

Książę William niemal zawsze prezentuje się światu jako poważny i szacowny następca tronu, mąż i ojciec dzieciom. Kilka razy światło dzienne ujrzały co prawda zdjęcia Williama na imprezach, były nawet plotki o skoku w bok z Rose Hanbury, ale i tak nie zachwiało to jego wizerunkiem. Kto by pomyślał, że książę William może mieć jakieś poważne kłopoty, które ukrywa przed poddanymi? Brytyjska prasa właśnie donosi o niemałych problemach męża księżnej Kate. Charlotte Griffiths z "Mail on Sunday" powiedziała Danowi Woottonowi z "GB News", że wywiady, których udzielał książę Harry na temat brytyjskiej rodziny królewskiej sprawiły, iż książę William dosłownie pochorował się z nerwów!

"William był dosłownie chory ze zmartwień". Kłopoty w rodzinie królewskiej ujawnione

"Słyszę to już od dłuższego czasu z wielu różnych źródeł... w okresie poprzedzającym wywiad z Oprah William był dosłownie chory ze zmartwień. Nie jadł i stał się... może nie samotnikiem, ale zdecydowanie się ukrywał. Udał się na pewien czas do królewskiej rezydencji, aby odciąć się od świata. Był załamany" - donosi dziennikarka. Jak dodała, księżna Kate trwała dzielnie przy mężu i wspierała go niezłomnie.

