Książę William uszczypnięty w pupę na gali! Wykrzyknął to na głos

Co tam się działo?! Niepozorne spotkanie księcia Williama i księżnej Kate z poddanymi okazało się pełne figli, psot i dokazywania! Brytyjski następca tronu tulił niezliczone panie na oczach wyrozumiałej księżnej Kate, a potem sytuacja zupełnie wymknęła się spod kontroli. Książę William wykrzyknął coś, co przejdzie do historii brytyjskiej monarchii...