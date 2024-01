Choroba księżnej Kate pojedna ją z Meghan i Harrym?! "Wysłali wiadomości"

Już trzecia osoba w brytyjskiej rodzinie królewskiej poważnie chora. Król Karol III, księżna Kate i księżna Yorku hospitalizowani. Meghan i Harry chcą pojednania w obliczu dramatu

Te informacje zaniepokoiły nie tylko brytyjskich poddanych. Trzy ważne osoby z brytyjskiej rodziny królewskiej niemal jednocześnie poważnie zachorowały. Wygląda na to, że to przypadek, tak przynajmniej wynika z oficjalnych komunikatów Pałacu. Jednak sytuacja robi się coraz bardziej zastanawiająca. 17 stycznia Pałac Kensington poinformował o tym, że do szpitala trafiła księżna Kate i przeszła bliżej nieokreśloną "operację brzucha". Zaledwie półtorej godziny później pojawił się kolejny oficjalny komunikat, tym razem o rychłej hospitalizacji samego króla Karola III, który lada dzień przejdzie "korygujący zabieg powiększonej prostaty". Teraz brytyjskie media piszą, że u księżnej Yorku Sarah Ferguson, byłej żony księcia Andrzeja nadal mieszkającej z nim w rezydencji Royal Lodge, zdiagnozowano czerniaka. Podejrzany pieprzyk zauważono podczas operacji związanej z innym nowotworem, rakiem piersi. Sarah Ferguson usłyszała diagnozę tuż po Bożym Narodzeniu. Pacjentka przebywa w austriackiej klinice. Jak pisze Daily Mail, lekarze mają nadzieję, że po zabiegu usunięcia czerniaka księżna będzie zdrowa, bo nowotwór został wykryty wcześnie.

Meghan Markle i książę Harry chcą pojednania z rodziną królewską po zdrowotnych dramatach w pałacu. Jest mowa o "gałązce oliwnej"

Co na to wszystko Meghan Markle i książę Harry? Zdrowotne dramaty w brytyjskiej rodzinie królewskiej bez wątpienia postawiły w ich jeszcze bardziej niezręcznej sytuacji. Teraz tym bardziej widać, jak małostkowe i przesadzone były ich ataki, zwłaszcza na Kate. Meghan w wywiadzie wypominała księżnej, że przyjęła ją zbyt chłodno, podczas gdy Meghan chciała ją obejmować podczas pierwszego spotkania, a do tego Kate nie spodobały się sukienki dziewczynek sypiących kwiatki na ślubie, przez co Meghan wylała wiele łez. Teraz Kate leży w szpitalu po operacji. Co na to Meghan i Harry? Jak informuje Mirror, zdrowotne przejścia ważnych członków rodziny królewskiej mogą otworzyć drogę do zgody. Meghan i Harry wykonali pewien gest. Wysłali wiadomości zarówno do księżnej Kate, jak i króla Karola, przekazując życzenia powrotu do zdrowia. W artykuje nic nie wspomniano o życzeniach dla Fergie, ale wynika to z tego, że jeszcze wtedy nie było wiadomo o kolejnej, szczególnie niepokojącej diagnozie w rodzinie królewskiej. Jak dodało źródło zbliżone do pałacu, gest Sussexów postrzegany jest jako "gałązka oliwna", mająca naprawić zerwane więzi. „Książę i księżna kontaktowali się z obiema stronami [kate i królem] na różne sposoby, aby przekazać swoje obawy i najlepsze życzenia” - zdradza tajemnicze źródło dziennikarzom Mirror.

Król Karol III przejdzie zabieg w szpitalu, u księżnej Yorku znów zdiagnozowano raka

Na co chorują król Karol III i księżna Kate? Pałac Buckingham uspokaja: "Podobnie jak tysiące mężczyzn każdego roku, król zgłosił się na leczenie powiększonej prostaty. Stan Jego Królewskiej Mości jest łagodny i w przyszłym tygodniu trafi do szpitala na zabieg korygujący. Publiczne wystąpienia króla zostaną przełożone na krótki okres rekonwalescencji". To powiększona prostata sprawiła, że monarcha musiał udać się na zabieg. A co z księżną Kate? Wygląda na to, że to zbieg okoliczności, iż oboje trafili do szpitala niemal jednocześnie. Zabieg Kate był według oficjalnych komunikatów także planowany wcześniej. 42-letnia żona księcia Williama została przyjęta do londyńskiej kliniki w Marylebone na zaplanowany zabieg 16 stycznia i pozostanie w szpitalu przez dziesięć do 14 dni. Potem wróci do domu w Berkishire, by odbywać rekonwalescencję. Co się stało? Na co choruje księżna Kate? Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów poza tym, że chodziło o "operację brzucha". "Daily Mail" pisze, że "przyjmuje się, iż nie jest to nowotwór".

Na co choruje księżna Kate? Pałac ujawnił, że przeszła operację brzucha

Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe"

