Wstrząsająca historia

Najpierw chciał wysadzić dom, a potem pociąg. "Krzyczał, że znalazł bombę, ale nikt nie potraktował tego poważnie"

To mogło się skończyć wielką tragedią, gdyby nie czujność pracownicy kolei. Kobieta kontrolowała stan torowiska w Zabrzegu pod Czechowicami-Dziedzicami (woj. śląskie), gdy dostrzegła artyleryjski pocisk. Natychmiast wszczęła alarm, a ruch pociągów po tym torze wstrzymano. Tadeusz H., który zostawił moździerzowy granat na torach został aresztowany. Niewykluczone, że popchnęły go do tego problemy rodzinne.