Unikalne zdjęcia

Dotarliśmy do zdjęć młodej Grażyny Wolszczak sprzed zabiegów! Zjawiskowa uroda. Nie do podrobienia!

Grażyna Wolszczak w ostatnich latach znana jest przede wszystkim z roli Basi Brzozowskiej w serialu "Na Wspólnej". Aktorka zachwyca swoim młodym wyglądem. Każdy, kto ją widzi, nie może uwierzyć w to, że Grażyna Wolszczak kończy w tym roku 65 lat! Okazuje się, że gwiazda serialu TVN zawsze charakteryzowała się zjawiskową urodą. Dotarliśmy do zdjęć młodej Grażyny Wolszczak sprzed różnych zabiegów! Zwróciliśmy uwagę na jej zjawiskową urodę. Aktorka była po prostu nie do podrobienia.