"No, Boże, co mam powiedzieć?"

Grażyna Wolszczak to jedna z ulubionych aktorek fanów "Na Wspólnej", a losy jej bohaterki możemy tam śledzić od lat. Zainteresowanie serialem przekłada się również na życie prywatne gwiazdy. Wolszczak dzieli się ze swoimi obserwatorami różnymi ciekawostkami w mediach społecznościowych, publikuje zdjęcia i materiały wideo. Niedawno 64-latka otworzyła się na temat swojej sylwetki, diety i zdrowego trybu życia, który stara się prowadzić. Mówiła, że nie czuje, jakby miała tyle lat, ile ma. Ciągle zwraca również uwagę na to, co nakłada na talerz - wykluczyła między innymi z diety gluten. Pochwaliła się nawet, że schudła osiem kilogramów! Widzowie są pod wrażeniem sylwetki i urody Grażyny Wolszczak, a to, co pojawiło się ostatnio w sieci, zapewne tylko utwierdzi ich w przekonaniu, że aktorka dba o siebie. Ale ciało, WOW!

64-letnia Grażyna Wolszczak przyłapana w bikini! Zdjęła ubrania i oblepiła się błotem

Grażyna Wolszczak została przyłapana w bikini! Co za sylwetka, wygląda jak nastolatka. Aż nas zamurowało na ten widok. "Żaba Błotna. Występuje w Jordanii w rejonie Morza Martwego", napisała aktorka na Instagramie i wrzuciła zdjęcia, na której widać ją w pełen okazałości. W komentarzach aż wylała się fala pozytywnych komentarzy na temat jej wyglądu.

"Cudna żabka", "kapitalnie", "super figura", "wygląda pani przepięknie" - czytamy zachwyty pisane przez fanów Wolszczak.

Mimo błota, którym wysmarowała się aktorka, doskonale widać, jak świetnie wygląda jej ciało. Wygląda więc na to, że metody na utrzymanie formy, którymi niedawno chwaliła się Wolszczak, działają wyśmienicie. Gratulujemy!

Zobaczcie poniższą galerię zdjęć i oceńcie sami: 64-letnia Grażyna Wolszczak przyłapana w bikini! Zdjęła ubrania i oblepiła się błotem