Grażyna Wolszczak to jedna z popularniejszych aktorek w kraju, którą widzowie mogli poznać dzięki takim serialom jak: "Pierwsza miłość" czy "Na Wspólnej". Gwiazda należy również do tych znanych osób, które dzielą się w sieci wieloma intymnymi wyznaniami, a kilka lat temu wkręciła nawet syna do telewizji, występując z nim w show "Ameryka Express". Mimo wielu zawodowych zobowiązań znajduje czas na dbanie o własną kondycję i realizowanie pasji. Grażyna Wolszczak uwielbia podróżować i nawet przebywając za granicą, nie zapomina, by dbać o swoje ciało. Nic więc dziwnego, że dieta sprawiła, że w krótkim czasie zrzuciła aż osiem kilogramów.

Grażyna Wolszczak schudła 8 kilo! Wykluczyła z diety jeden składnik

Filmowa Yennefer z ekranizacji "Wiedźmina" przyznała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, że kiedy rozpoczęła się pandemia, znacząco przybrała na wadzie. By polepszyć swoje samopoczucie, postanowiła zrzucić zbędne kilogramy i przestała spożywać produkty, które zawierają gluten. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę!

- Wyeliminowałam go [gluten - przy. red.] po raz drugi w życiu, nie ze względu na uczulenie, tylko zrobiłam sobie badania na nietolerancję pokarmową i rzeczywiście wyszło mi, że słabo toleruję gluten. Wtedy, kiedy odstawiłam gluten, schudłam 8 kilo i to było wspaniałe.

Jak widać, aktorka znalazła rozwiązanie problemów z wagą. Dbać o siebie pomaga jej również świetne samopoczucie związane z posiadaniem szczęśliwej i kochającej rodziny. Grażyna Wolszczak (67 l.) spełnia się od lat w roli partnerki Cezarego Harasimowicza oraz mamy 33-letniego Filipa. Warto jednak wspomnieć, że nie zawsze tak było. W 1996 roku gwiazda przeżyła wielką tragedię - w wyniku udaru mózgu zmarł jej mąż, ojciec jej syna, Marek Sikora (+36 l.).