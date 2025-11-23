Wojciech Morawski na problemy z pamięcią. Nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować

Bez zespołu Perfect trudno wyobrazić sobie historię polskiego rocka. Grupa powstała na przełomie 1977 i 1978 roku z inicjatywy byłych członków Breakoutu - perkusisty Wojciecha Morawskiego oraz gitarzysty basowego Zdzisława Zawadzkiego. Początkowo wykonywali covery. W połowie 1978 roku dołączył do nich Zbigniew Hołdys, który stworzył wiele kultowych utworów grupy. Oficjalny start działalności Perfectu uznaje się rok 1980. To wtedy do składu dołączyli perkusista Piotr Szkudelski, gitarzysta Ryszard Sygitowicz, a następnie wokalista Grzegorz Markowski.

W tym roku Perfect obchodził 45-lecie działalności. W nieco innym składzie - już bez Grzegorza Markowskiego. Wojciech Morawski z zespołem pożegnał się wiele lat temu, ale przez dekady swojej kariery współpracował z wieloma legendarnymi polskimi artystami. Nagrywał m.in. z zespołami Porter Band, Morawski Waglewski Nowicki Hołdys, Voo Voo oraz z Krystyną Prońko i Tadeuszem Nalepą.

Niestety, z powodu postępującej choroby musiał pożegnać się z perkusją. Ma wielkie kłopoty z pamięcią. Były perkusista Perfectu, który przed laty w Ząbkach z żoną Lilą, zaangażowali się w prowadzenie Fundacji Dzieci Ulicy oraz domu adaptacyjnego Uniwersytet Leśny, dziś sam potrzebuje pomocy.

W pomoc schorowanemu artyście zaangażowała się Polska Fundacja Muzyczna, która opiekuje się m.in. Elżbietą Dmoch czy Katarzyną Gaertner. Trzy lata temu organizacja przekazała, że Wojciech Morawski potrzebuje stałej opieki. To właśnie dlatego zamieszkał w Dom Opieki Społecznej w Sulejówku pod Warszawą.

Od kilku miesięcy przebywa w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, w rozmowie z "Faktem" poinformował, że muzyk ma tam bardzo dobre warunki, ale nadal potrzebuje specjalistycznej pomocy.

Wojtek Morawski jest w Domu Aktora w Skolimowie. On tam rezyduje, mieszka i żyje, ma opiekę. Skolimów oferuje pewien standard opieki, jak wiadomo. My dodatkowo wysyłamy tam dwa, trzy razy w tygodniu rehabilitantów, żeby mu pomóc utrzymać formę, żeby mógł spacerować - powiedział Kopeć.

Zbigniew Hołdys apeluje o pomoc. "Potrzebuje stałej rehabilitacji"

Leczenie oraz rehabilitacja sporo kosztują. Polska Fundacja Muzyczna przy pomocy znanych muzyków zorganizowała kilka akcji oraz koncert charytatywny. O pomoc muzykowi apelował niedawno Krzysztof Skiba. Aktywnie dawnemu koledze z zespołu pomaga też Zbigniew Hołdys, który w sobotę zamieścił w sieci przejmujący wpis.

Środowisko muzyków jest niejednorodne. Gwiazdy pop to inny świat niż artyści death metal czy blues. Jazz jest na innej planecie, klasyka także. To jest koloryt świata muzyki, nie wada. Pod tym względem świat teatru i filmu ma znacznie lepiej - są różni, ale jednoczą się i wspierają w kłopocie - napisał na wstępie.

W kolejnej części wpisu opisał działalność Polskiej Fundacji Muzycznej, a następnie poprosił o wsparcie zbiórki na leczenie Morawskiego.

Wojtek ciężko choruje i potrzebuje stałej rehabilitacji - na to ciułamy kasę. Jeśli możecie - podajcie dalej poniższe apele (czyli poprzednie posty) - Wojtek Pilichowski i mój. Albo napiszcie swoje własne apele! Gdy Wojtek się zjawiał na scenie czy na próbie albo w studio - świat stawał się radośniejszy. Niech dziś ten świat do Niego też się uśmiechnie - napisał.

Z kolei w niedzielę przypomniał, że na festiwalu Mrowna Jazz Festiwal odbędzie się licytacja werbla muzyka, który ozdobiony jest autografami cenionych artystów. Zamieścił również link do strony ze zbiórką.

