Manuela i Gulczas znów razem! Pokazali się na tej samej imprezie 24 lata po "Big Brotherze"

Manueli Michalak i Piotra Gulczyńskiego nie trzeba przedstawiać nikomu, kto w marcu 2001 r. po raz pierwszy zetknął się z formatem "Big Brother". Na polskim rynku wcześniej czegoś podobnego nie było! Kamery zainstalowane w domu Wielkiego Brata śledziły uczestników show 24 h na dobę, a Polacy przyglądali się temu z prawdziwym zainteresowaniem.

Ekipa pierwszego polskiego "Big Brothera" wylansowała się na gwiazdy, choć w progranie zarobiła tyle, co nic. Uczestnicy show pojawili się w filmie "Gulczas, a jak myślisz", a i później o nich nie zapomniano. Alicja Walczak, Manuela Michalak, Małgorzata Maier, Monika Sewioło, Piotr "Gulczas" Gulczyński czy Klaudiusz Sevković do tej pory są na językach!

Ostatnio Manuela Michalak i Piotr Gulczewski pokazali się na imprezie promującej program "The 50". Na czerwonym dywanie znów rozbrzmiał charakterystyczny śmiech uczestniczki "Big Brothera", którego absolutnie nie da się zapomnieć!

Z kolei fani Gulczasa mogli zobaczyć go znów ubranego w skórzaną kurtkę i pozującego na macho. Ta dwójka, którą widzowie polubili w 2001 r., niemal nic się nie zmieniła!

Manuela i Gulczas wyglądają świetnie. A co dzieje się obecnie w ich życiu? 48-letnia Michalak rozstała się z mężem.

Miałam miłość życia, w tej chwili nie mam, ale może się jeszcze pojawi. Nie szukam aktywnie, jeśli wszechświat ma coś do zaoferowania, to nam to przyśle - mówiła Pomponikowi.