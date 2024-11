Legendarna Manuela z "Big Brothera" TVN rozstała się z mężem. Teraz otwiera się na Azjatów!

W pierwszej edycji programu "Big Brother" roiło się o różnych ciekawych postaci. W show TVN wystąpili m.in. Alicja Walczak, Małgorzata Maier, Monika Sewioło, Janusz Dzięcioł, Piotr "Gulczas" Gulczyński czy Klaudiusz Sevković. Dla wielu osób jednak najważniejszą postacią była pochodząca z Poznania Manuela Michalak, która zarażała innych swoim optymistycznym podejściem do życia. Gdy brała udział w "Big Brotherze", miała 27 lat. Nieco ponad rok po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyszła za mąż za Tomasza Jabłońskiego. Dziś jednak już nie są razem. Legendarna Manuela z "Big Brothera" jest otwarta na nową relację. Była gwiazda TVN zdaje się gustować w Azjatach.

Miałam miłość życia, w tej chwili nie mam, ale może się jeszcze pojawi. Nie szukam aktywnie, jeśli wszechświat ma coś do zaoferowania, to nam to przyśle