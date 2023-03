Manuela z "Big Brothera" wchodzi do polityki. Konferencja na bazarze

No to pozamiatane

Po udziale w "Big Brotherze", w którym Manuela Michalak przegrała tylko z Januszem Dzięciołem (+65 l.), imała się różnych zajęć. Sprzedawała parafarmaceutyki, współprowadziła "Maraton uśmiechu" czy wystąpiła w filmach Jerzego Gruzy "Gulczas, a jak myślisz..." oraz "Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja". W 2002 roku wyszła za mąż za fryzjera Tomasza Jabłońskiego. Ma też salon fryzjerski w Luboniu oraz zaangażowała się w pracę Fundacji Superbohaterowie działającej m.in. na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Pracuje również w korporacji i zajmuje się ubezpieczeniami i funduszami inwestycyjnymi na przyszłość.

Manuela Michalak pojawiła się u boku Magdaleny Sroki na jednym z bazarów w w swoim rodzinnym Poznaniu. Prezes Porozumienia mówiła tam o wielkiej drożyźnie i kosmicznych cenach owoców i warzyw. Jeśli uczestniczka "Big Brothera" będzie chciała kandydować do Sejmu, to nie będzie pierwszym uczestnikiem show TVN, który ubiegał się o mandat poselski. W przeszłości posłami zostali jej koledzy z pierwszej edycji, Janusz Dzięcioł, który należał do Platformy Obywatelskiej oraz Sebastian Florek, który do Sejmu dostał się z listy SLD.

Drożyzna dokucza Polakom, coraz mniejszy ruch na bazarach, kłopoty mają rolnicy i sprzedawcy. Problemy dotykają reż przedsiębiorców, likwidowane są zakłady i sklepy. Podczas wizyty z @MagdalenaSroka w Poznaniu rozmawialiśmy o tym z mieszkańcami i rzemieślnikami.#PiSinflacja pic.twitter.com/Xce0jZIqxm— Stanisław Bukowiec (@Stan_Bukowiec) March 21, 2023

Klienci kupują pomidory na sztuki ❗️Nic dziwnego skoro cena za jednego pomidora to 6.50 pln. To będą wyjątkowo drogie święta. Sprzedawcy skarżą się na szybujące opłaty, co kupujący dostrzegają w cenach kupowanych towarów. Koło się zamyka, pieniądze z kieszeni Polaków znikają ! pic.twitter.com/FNl4DM3STZ— Magdalena Sroka (@MagdalenaSroka) March 21, 2023