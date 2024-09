Alicja Walczak w programie "Big Brother" wyróżniała się na tle innych uczestników. Atrakcyjna brunetka nie robiła wokół siebie zbędnego zamieszania, a i tak przyciągała uwagę. Po przygodzie z show TVN odnosiła sukcesy jako malarka. Skończyła Akademię Sztuk Pięknych, organizowała wystawy, a jej prace można oglądać na stronie www.alicjawalczak.com. Artystka - mimo upływu lat - ciągle prezentuje się znakomicie. Patrząc na Alicję Walczak, trudno uwierzyć, że jest już sporo po pięćdziesiątce. Mało kto wie, że po udziale w programie "Big Brother" los jej nie oszczędzał. Gwiazda zmagała się z nowotworem. Do tego uległa strasznemu wypadkowi. O swoich traumatycznych przeżyciach opowiedziała portalowi Świat Gwiazd.

Konsekwencje tego zdarzenia ciągną się za Alicją Walczak do dziś. Nawet niedawno w szpitalu usłyszała straszne słowa. Na szczęście artystka to twarda kobieta i nie daje się przeciwnościom losu.

No i teraz konsekwencje takie, że mam ten kręgosłup, jaki mam, dlatego ten sport, wszyscy mówią "ale jak to jest możliwe, jak ty chodzisz taka prosta"?", no właśnie dlatego trzeba chodzić prosto, nie poddawać się, robić. Mam nadzieję, że kolejny raz w cudowny sposób nie trzeba będzie robić operacji, bo w lutym jak byłam, no to już musiałam podpisywać dokumenty, czy się decyduję czy nie. Z tymże jak usłyszałam od lekarz teraz dwa tygodnie temu, jak byłam w szpitalu wojskowym, ona mówi "no i co?". Oni mówią dwa, cztery poziomy co najmniej. "A wie Pani, że śmierć nie byłaby najgorszym rozwiązaniem". A ja nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy nie